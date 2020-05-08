Популярные виды пиццы

Пицца – универсальное блюдо, которое нравится как взрослым, так и детям. Причин популярности несколько. Пицца быстро готовится, она хорошо насыщает и бывает с самыми разными начинками. Блюдо уместно на праздничном столе. Оно подходит для быстрого перекуса и вечеринки с друзьями.

Популярные виды

Пицца представлена в самых разных вариантах. Принято классифицировать ее по сочетаемым ингредиентам. Самые популярные варианты:

«Четыре сыра». В состав входят «Моцарелла», «Гауда», «Пармезан» и «Дорблю»; «Пепперони». Понравится любителям острых вкусов; «Четыре сезона». Ингредиенты – ветчина, «Моцарелла», грибы, перец и помидоры. Лидирующую позицию занимает «Маргарита». Готовится из сыра, помидоров и петрушки, которые дополняют томатным соусом.

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Мясные блюда

Пицца, в состав которой входит курица, насытит на долгое время. Птица дополняется и другими ингредиентами. Например, одним из самых вкусных сочетаний считается куриная грудка с шампиньонами и «Моцареллой».

Весьма популярная разновидность – «Прованская». Готовится из молочных сосисок, охотничьих колбасок, сыра и грибов. Ресторан доставки готовой еды «Фарфор» предлагает заказать «Супермясную». В состав входят сырокопченый бекон, говяжий фарш и охотничьи колбаски. Это отличный выбор для тех, кто не представляет рацион без большого количества мяса.

Уникальные виды

Любителям японской кухни понравится «Том-Ям». Готовится из куриного филе, креветок, грибов и перца чили. Остроту блюду придает специальный фирменный соус, а завершает вкусовой букет «Моцарелла».

«Гавайская» понравится тем, кто ценит необычные сочетания. Готовится из куриной грудки и ананасов. Интересный привкус ей придают сыр и два вида соусов.

«Черная жемчужина» – лучший выбор для тем, кому важен изысканный вкус. Она приготовлена из креветок, кальмаров, мидий и окуня.

Нестандартные варианты Иногда не так просто выбрать один вид, потому что их много, хочется попробовать каждый. Выход из такой ситуации есть – можно заказать пиццу из половинок.

Сочетать легко на свой вкус. Отлично комбинируется курица с овощными разновидностями. Можно заказать сырное блюдо и дополнить его грибным.

Любители морепродуктов часто комбинируют «Черную жемчужину» с «Рыбной». Ценителям традиционных вариантов понравятся «Маргарита» и «Карбонара».

Это только несколько сочетаний разных видов. Вы можете заказать любые понравившиеся половинки.

Чем дополнить

Пицца хорошо комбинируется с овощными салатами, которые сбалансируют вкус. Отлично подойдет «Греческий». Можно дополнительно заказать острый соус.

Напитки подходят самые разные. Например, отличным дополнением является томатный сок или морс.

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