Полтысячи владимирцев пострадали от укусов клещей

Среди укушенных 201 ребенок

Владимирскую область активно зачищают от клещей. Акарицидные обработки уже проведены на площади более 96,7 га, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Кровососы тем временем продолжают атаку. От паразитов, являющихся переносчиками опасных заболеваний, с начала сезона уже пострадали 500 человек. Среди них — 201 ребенок. За последнюю неделю к медикам обратились 234 человека.

Лабораторно исследовано еще 119 клещей, снятых с людей. Энцефалитных клещей не обнаружено. Такой анализ проводится во Владимире, на улице Офицерской, д. 20.

Исследования проводятся на платной основе.

Жителям Владимирской области настоятельно рекомендуют при выходах на природу не забывать о средствах индивидуальной защиты. Паразиты могут быть занесены в дом также с букетами полевых цветов, домашними животными и перейти на человека даже через несколько дней после посещения леса или парка. Если же клещ уже присосался, его необходимо снять как можно быстрее и сдать на анализ. Затем следует наблюдать за своим самочувствием в течение 21 дня.

Ранее «Призыв» рассказывал, как уберечь от клещей собаку. Советы хозяевам дал врач-ветеринар.

Ольга Ефремова 

Фото: vitvesti.by

 

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Обсуждение 2

  • Василич:
    22.05.2020 в 12:10

    А как Клеща правильно снять? Он же сильно присасывается

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  • Инга:
    22.05.2020 в 13:10

    Я бы не рискнула сама, лучше в больницу сходить. Хотя муж, например, сам снимал с себя клеща и делали потом анализ.

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