Полиция не налагает штрафы за отсутствие цифровых пропусков

Сотрудники УВД занимаются только профилактикой

Представители правоохранительных органов пока не требуют от жителей Владимирской области предъявлять цифровые пропуска. За органами внутренних дел не закреплена функция контроля наличия подобного документа. Это касается как инспекторов ГИБДД, так и сотрудников, патрулирующих улицы. Останавливать граждан для проверки цифровых пропусков сотрудники правопорядка могут, но даже если тех не окажется, протоколов составлять не будут.

— Сотрудники не составляют протоколы об административной ответственности за отсутствие цифровых пропусков. Наша главная задача — профилактика, а не наказание. За работу и контроль по оформлению таких документов отвечает администрация Владимирской области, — пояснили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Цифровые пропуска для передвижения по области требуются с 5 мая.

Виртуальные разрешительные свидетельства оформляют через приложение «Стоп Коронавирус» на смартфоне. Для этого необходимо иметь личный кабинет на портале госуслуг. Работодатели выдают пропуска своим сотрудникам на 45 суток. Для поездки в магазин пропуск можно оформить самостоятельно, но он действителен только два часа.

Тем не менее владимирцев, без особой надобности шатающихся по городу, всё же наказывают. Не за отсутствие цифрового паспорта, а за нарушение режима самоизоляции. На днях оштрафовали 16 жителей областного центра. Причём это только во Фрунзенском районе. По информации «Призыва», наказание последовало за «несанкционированные прогулки».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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