Погода во Владимире

Майские дни так и манят на улицу. 2 мая начинается теплая неделя. Днем воздух прогреется до +15…+16 градусов. По ощущениям будет чуть прохладнее из-за восточного ветра. Зато солнце будет радовать жителей Владимирской области. 3 мая синоптики обещают пасмурную, но теплую погоду. Днем до +20…+22 градуса. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.

Как интересно провести майские праздники в режиме самоизоляции, расскажет афиша «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»