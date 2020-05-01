Погода во Владимире

Майские дни так и манят на улицу. 2 мая начинается теплая неделя. Днем воздух прогреется до +15…+16 градусов. По ощущениям будет чуть прохладнее из-за восточного ветра. Зато солнце будет радовать жителей Владимирской области. 3 мая синоптики обещают пасмурную, но теплую погоду. Днем до +20…+22 градуса. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
Как интересно провести майские праздники в режиме самоизоляции, расскажет афиша «Призыва».
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 12
Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь
Вон какая зима за окном, класс)))
Зима!.. Крестьянин, торжествуя
ух ты — опять «0» и все растает — и снег и сосульки и лед на пруду(((
ну что же…раз такой + на термометре то пойду копать грядку в теплице)))
погода радует!
Такая холодюга и в выходные и сегодня…неужели тепло всё же придет?
Вот это сегодня завернуло…сантиметров 20 выпало снега
Хорошая весна, жалко, что гулять нельзя((
Очень хочется тепла и солнечной погоды.
Всё! Не могу больше ждать — мне рассаду надо выставлять в теплицу — когда же будет тепло?
Ветрище был, кошмааар