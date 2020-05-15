Подросток из Владимира пропал без вести

Во Владимирской области ведутся поиски 17-летнего Станислава Сергеева. Житель Владимира пропал накануне, 14 мая. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в зеленую камуфляжную кофту, синие джинсы и белые кроссовки. Особые приметы: подросток носит очки.

Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Куда мог направиться Станислав — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-919-002-48-37. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Призыв» сообщал, что заблудившийся в лесу 48-летний житель Александровского района провел там почти четверо суток и смог вернуться домой.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»