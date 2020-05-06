Подход к Вечному огню во Владимире ограничат турникетом

Во Владимире утвержден формат празднования Дня Победы. Учитывая введенные эпидемиологические ограничения, массовые мероприятия, запланированные на 9 мая, отменены. Чтобы не создавать скопления людей, подходы к Вечному огню на площади Победы и Огню памяти на Князь-Владимирском мемориале в этот день будут ограничены турникетами. Накануне и в день праздника правоохранительные структуры и специальные службы будут работать по городу в особом режиме. Владимирцев просят с пониманием отнестись к мерам безопасности.

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравят адресно.

Ветераны, несмотря на ограничительные меры, без поздравления не останутся. Сегодня во Владимире проживают 154 участника Великой Отечественной войны. Большинство фронтовиков-владимирцев в силу возраста традиционно встречают День Победы дома. В условиях пандемии забота о их здоровье особенно важна. Чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, 7 и 8 мая артистические бригады объедут адреса ветеранов и выступят около их домов с персональными поздравлениями и песнями военных лет. Над проектом «Мы помним, мы гордимся!» будут работать 18 концертных бригад.

9 мая, в день праздника, эстафета проекта «Мы помним, мы гордимся!» будет передана военнослужащим и подразделениям МЧС, которые также приедут с поздравлениями к домам, где проживают ветераны-владимирцы.

Мэрия заверяет, что большие юбилейные торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году обязательно состоятся, но позже, после нормализации ситуации. Пока же владимирцы могут безопасно отметить праздник дома в семейном кругу и присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания». Она состоится 9 мая в 19.00 на федеральных телеканалах, радиостанциях и в Интернете.

Сразу после минуты молчания по всем каналам начнется трансляция песни «День Победы». Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предлагает выйти под эту легендарную песню с портретом своего героя-фронтовика на балкон, выглянуть в окно и вспомнить всех, кто защитил мир, пожертвовав собой.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В честь юбилея Победы в этом году будет роздано 100 тысяч памятных лент.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»