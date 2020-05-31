Поддержать животных можно перед объективом фотографа

Благотворительный проект «Сфотографируйся и ты!» отметил пятилетие. Он проводится для поддержки бездомных животных Владимира. За право сфотографироваться с милым созданием желающие платят разумные деньги — те идут на питание, стерилизацию, лечение бездомных кошек и собак. В среднем за один месяц фотосессий удается собрать около 10-15 тысяч рублей.

За 5 лет в проекте участвовали 45 фотографов, как начинающих, так и опытных.

— Мы благодарны людям, заказывающим фотосессии, — говорит организатор съёмок Илона Хуснутдинова, — и всем участникам — фотографам и визажистам, жертвующим гонорар в пользу животных.

К съёмкам в качестве «звёзд» привлекают не только собак (среди которых есть хаски и маламуты) или кисок, но и лошадей, лис, других животных. Фотограф Стелла Шуваева одной из первых примкнула к волонтерским рядам. Признается, что находит общий язык со всеми — и со зверями, и с маленькими детьми. У Стеллы дома живет кошечка из приюта, но она планирует взять ещё одну — для компании.

— В месяц у меня несколько благотворительных съемок. Клиенты все добрые, это же люди, которые любят животных. Бывает, мы организуем целые фотодни для всех желающих, — говорит фотограф.

Семья Ирины Скурловой — постоянный участник благотворительных фотосессий. Последний раз они выбрали семейный look, удачно вписавшийся в зеленый пейзаж сквера у «Белого дома».

— Уверена, что участие в таких проектах, причем всей семьей, помогает детям лучше понимать, что надо бережно относиться к животным, — уверена Ирина. – И на память остаются шикарные снимки. Своей племяннице на 18 лет я подарила съёмку на лошади.

Королевой последних съёмок, проводившихся во Владимире, стала подопечная «Зоохелпа» — собачка Туся, такса-метис. Ради неё в том числе и затевалась фотосессия. Вела она себя дисциплинированно и украшала общую композицию кадра.

— Её мы привезли из промзоны. Тусю бросил хозяин, она была с тремя щенками. Их мы уже пристроили. Теперь очередь за мамой, она тоже ищет дом, — говорит Юлия Буйницкая, представитель волонтерского объединения «Щенячий патруль». – Туся знает, что такое выгул, понимает команды. Посмотрите, какая она красотка.

В нынешнем году проект «Сфотографируйся и ты!» собрал уже 23,5 тысячи рублей, несмотря на режим самоизоляции. Если вы хотите присоединиться к волонтерскому движению, с организаторами акции можно связаться на страничке в социальных сетях.

Ранее «Призыв» сообщал, что под Ковровом навстречу местным жителям вышли голодные лисята. Всех их благополучно покормили и сфотографировали.

Татьяна Данилова

Фото сообщества «Благотворительный проект «Сфотографируйся и ты» во «ВК»

Заглавное фото Стеллы Шуваевой