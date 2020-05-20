Почти 25 тысяч клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка получили кредит на новое жилье за первые 4 месяца 2020 года

Волго-Вятский банк Сбербанка за первые 4 месяца 2020 года выдал около 25 тысяч ипотечных кредитов в девяти регионах на территории своего присутствия. Общая сумма выданных Волго-Вятским банком кредитов на приобретение жилья превысила 39 млрд рублей.

Сейчас на территории работы банка действуют сразу несколько программ и акций для ипотечных заемщиков. В ряде случаев у клиентов есть возможность совмещать условия действия государственных программ с собственными предложениями Сбербанка, увеличивая таким образом дисконт по процентной годовой ставке.

С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1%. Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,4 п.п. Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 п.п.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на DomClick.ru». Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 6,2%.

Также по условиям программы государственной поддержки семей с детьми, у которых родился второй и последующий ребенок в период с 2018 до конца 2022 года, возможно приобрести квартиры в жилых комплексах застройщиков-партнеров Сбербанка по сниженной ставке. При этом клиент может сам выбрать вариант условий кредитования:

· либо 1% на период строительства и далее – 5% годовых,

· либо 3,4% на весь период кредитования.

Напомним, что 12 мая в банке стартовала акция, позволяющая снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 30 июня 2020 года. Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Около 25 тысяч наших клиентов стали или совсем скоро станут обладателями собственного жилья. Это большая цифра, которая, я уверен, будет только расти. Мы отмечаем стабильный интерес жителей регионов на территории Волго-Вятского банка к ипотечным кредитам. Актуальные предложения, эффективные государственные ипотечные программы и возможность получения дополнительного дисконта на процентную ставку делают сегодняшнюю ситуацию на рынке для заемщика крайне выгодной.

Развитию жилищного кредитования способствуют и электронные сервисы, которые активно развивает Сбербанк. Так, по Волго-Вятскому банку более трети заявок на ипотечные кредиты за первые четыре месяца этого года были поданы через сайт DomClick.ru, на котором размещены более 160 тысяч объявлений по объектам недвижимости»

Фото:malaysia.news.yahoo.com