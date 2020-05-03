Почетным юбилярам урезали премии

Во Владимирской области уменьшатся выплаты пенсионерам, прожившим в браке 50-70 лет. Супруги получали по 50, 60, 70 тысяч рублей на соответствующие годовщины свадьбы. Теперь же хотят платить по 10 тысяч рублей и ещё собирать стол на 2 тысячи рублей. На праздничную трапезу обещают созвать родню и официальных представителей администрации, чтобы всё было торжественно и на долгую память.

— Индивидуальное поздравление супругов позволит усилить внимание со стороны общественности, усилить ценность семьи и брака. Проект был обсужден на Общественном совете, где присутствовали общественные организации. Предложения внесены с учётом их мнений, — говорит директор департамента социальной защиты Любовь Кукушкина.

Бюджет на выплатах юбилярам сэкономит за год 82 миллиона рублей.

Указанную сумму обещали потратить на другую социально незащищенную категорию граждан – на малообеспеченные многодетные семьи. На выплаты почетным юбилярам останется 28 миллионов рублей. Такое перераспределение возмутило депутатов Законодательного Собрания.

Понятно, что помогать надо всем, но не в ущерб. Сначала депутаты на комитете соцполитики не приняли этот закон. Но на заседании Заксобрания большинство проголосовало «за». С одной важной поправкой – изменение отсрочили на год. Выплаты юбилярам снизят с января 2021 года.

Администрация области ссылается на федеральные законы, согласно которым материальная поддержка оказывается с учётом нуждаемости. Сегодня денежная помощь стала адресной и только по заявлению самих малоимущих и других граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Даже сухой паёк льготникам по питанию в школах выдают только по обращению родителей. Подробную информацию об этом можно узнать в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото из архива департамента социальной защиты