Победа! Народ плакал и пел под проливным дождем

Сегодня главный праздник мая – День Победы в Великой Отечественной войне. Символ славы, доблести и подвига народа, отстоявшего свободу своей станы. И хоть в этом году мы впервые за всю историю не пройдем по улицам наших городов и сел с портретами участников войны и тружеников тыла, не посмотрим традиционный парад, не примем участия в гуляниях на площадях, не соберемся вечером все вместе, чтобы посмотреть салют в темном майском небе, но все это не значит, что праздника не будет в наших сердцах. Будет праздник! Потому что жива память о поколении победителей, потому что нет, наверное, в нашей стране семьи, которую бы не затронула та страшная война, потому что мы гордимся подвигам наших дедов и прадедов, которые заплатили за Победу очень высокую цену. И сегодня давайте вспомним тот первый Парад Победы, который, кстати, прошел в Москве не 9 мая, а 24 июня 1945 года, вместе с его участником — жителем Владимира Михаилом Волосниковым. Он был одним из тех, кто прошел в тот день по брусчатке Красной площади.

Картошку ели досыта, поэтому и выжили

Михаилу Петровичу Волоскникову 94 года. Сейчас он живет в ГКУСО во «Владимирском областном специальном доме для ветеранов». Бережно хранит газету 1945 года, где напечатаны фотографии маршалов Советского Союза и новости о параде, в котором он участвовал. На столе в комнате икона, фотографии детей, внуков, правнуков.

Михаил Петрович родился в селе Бугаево Тамуксянского района в Курганской области. О своем детстве вспоминает с горечью. Рано потерял близких:

— Когда война началась, мне 14 лет было. Все пацаны на фронт рвались, да кто ж нас возьмет. Работал в колхозе: скот пас, косил траву, корм заготавливал. Мамка умерла рано, отец женился во второй раз. А как война грянула, старшего брата в армию сразу же забрали, а отца — на завод. Брат погиб под Берлином. Отец на заводе заболел, умер. И сестра у меня умерла.

Так что в войну остались мы с мачехой вдвоем. Сажали картошку, тем и спаслись от голода. Пшеницу выращивали в колхозе, но все зерно шло государству: «Все для фронта, все для победы»! За каждое зернышко в ответе были. Урожай соберем и везем на склады. Помню, на 4 подводах по 6 мешков возили зимой на санях.

А в декабре 1944 года забрали меня в армию. Мне 17 лет было. Со мной еще один паренек из деревни, мы потом вместе и служили. Собрали нас в Шадринске, всех в баню отправили, потом выдали шинели и повезли в Московскую область. Сапогов всем не хватало, какие-то обмотки были. А там развезли по точкам, я попал на точку 1б. Наша батарея находилась недалеко от деревни Абрамцево в Московской области. Служил я при старослужащих, женщины служили ещё тогда. Присягу в феврале 1945 года принял, стал, как говорится, полноценным солдатом.

Я служил в войсках ПВО в зенитном отделении. Задача была – оборонять Москву от фашистских самолётов. Я тогда был ещё молодой, но назначили разведчиком. 4 орудия стояло, у каждого оружия — землянка, 7 человек обслуживали одну пушку. В наши задачи входило опознавать самолёты, немецкий или советский, и тогда уже давать команду телефонистам, чтобы они дальше передавали. А если фашист – стрелять.

Слезы, песни, салюты

9 мая и Парад Победы для Михаила Петровича самые важные дни в жизни. Когда объявили о победе, Волосников был на боевом посту:

— Вдруг все закричали. Женщина заплакали. Да и мужчины многие слез не скрывали. Заплясали. Все кричали: «Победа! Победа!» Радость сердце затопило. Неужели? Выдюжили! Дожили! Как много в этот день пели. Девчата песнями сердце рвали.

А потом уж мне сказали, что буду участвовать в Параде Победы. Чистили орудия, подготавливали к параду. Каждый участник знал заранее, на какую машину садиться. Поперек кузова лавочки были. Нас 5 человек и водитель. Ехали мы на парад в машине, держа в руках винтовки. Дождь лил, вымокли все.

Доехали до Мавзолея, равнение налево, Сталину, винтовки от себя. Там в правительстве человек 15 стояло. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал – маршал Георгий Жуков. Проехали, а потом нас сразу в столовую отвезли, там боевые 100 грамм налили, а потом всех обратно по своим подразделениям, кто где служил.

Народу в тот день на Красной площади была уйма. Люди плакали, плясали, смеялись. Оркестры звучали. Салюты гремели.

Служба быстро не закончилась

Прослужил Михаил Волосников всего 6,5 лет. До осени в подразделении был, а потом отправили его на уборку урожая в Новосибирскую область. Хлеб серпом жал, в снопы собирал. А дальше служба продолжилась в Кемеровской области в г. Ленинск-Кузнецкий, где и определилась его дальнейшая судьба.

— В 1951 году меня мобилизовали. Я к мачехе не поехал. Нашел в Свердловске невесту Галину Яковлевну, остановившись у сестер сослуживца. И женился в 18 лет. Дочка и сын у меня родились. Дочь сейчас в Каменск-Уральске живет, сын в Ижевске. Разошлись мы с женой. Я потом второй раз женился на Анне Тимофеевне, уехал в Свердловскую область, в деревне Шилово, там 40 годков прожил. Ее дочка нас в Судогодский район перевезла, в древнюю Хохлачи. Жена вторая умерла, дочка ее дом продала, в поселок Лесной переехала, меня с собой взяла. Но не хочу быть никому обузой. С 2014 года живу во Владимире, в доме ветеранов.

Главное, чтоб войны больше не было, чтоб внуки и правнуки жили, не голодая, чтобы мамки и папки их живы были. А больше для счастья и не надо! С праздником вас всех, с Победой!

Пять фактов о Параде Победы

Всего в параде участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров, 31 116 рядовых, сержантов. Парад Победы длился 2 часа под проливным дождем. Из-за дождя отменили пролет 570 самолетов и демонстрацию трудящихся. Только Сталин был одет в плащ и резиновые боты. А все остальные вымокли насквозь. Говорят, промокший парадный мундир Рокоссовского, пришлось распарывать, когда он высох, снять его было невозможно.

Знамя Победы, которое реяло над Рейхстагом в Берлине, в Параде Победы не участвовало. Знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции неудачно. На войне им было не до строевой подготовки. А у Неустроева к 22 годам было пять ранений ног. Маршал Жуков решил, что назначать других знаменосцев – нелепо и поздно. Первый раз Знамя попало на парад только в 1965 году.

К подножию Мавзолея бросали 200 фашистских знамен. Их несли в перчатках, подчеркивая то, что даже в руки древки этих штандартов брать омерзительно. Их бросали на специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой Красной площади. Вечером того же дня помост и все перчатки были сожжены.

Слушатели военных академий, курсанты военных училищ столицы и солдаты Московского гарнизона имели парадное обмундирование, а фронтовики нет. И точная дата парада определялась временем, необходимым швейным фабрикам Москвы для шитья 10 000 комплектов парадного обмундирования для солдат, мундиров для офицеров и генералов.Был жесткий отбор для участия в параде. Учитывались подвиги, заслуги, а также рост воина — не меньше 176 см, возраст – не старше 30 лет. Счастливчики еще не знали, что им предстоит по 10 часов в день заниматься строевой подготовкой ради трех с половиной минут безукоризненного марша по Красной площади.

Елена Середина

Фото из архива Михаила Волосникова