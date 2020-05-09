Победа! Народ плакал и пел под проливным дождем

Ветеран Михаил Волосников о Параде Победы 1945 года

Сегодня главный праздник мая – День Победы в Великой Отечественной войне. Символ славы, доблести и подвига народа, отстоявшего свободу своей станы.  И  хоть  в этом году мы впервые за всю историю не пройдем по улицам наших городов  и сел с портретами участников войны и тружеников тыла, не посмотрим традиционный парад, не примем участия в  гуляниях на площадях, не соберемся вечером все вместе, чтобы посмотреть салют в темном майском небе, но все это не значит, что праздника не будет в наших сердцах. Будет праздник! Потому что жива память о поколении победителей, потому что нет, наверное, в нашей стране  семьи, которую бы не затронула та страшная война, потому что мы гордимся подвигам наших дедов и прадедов, которые заплатили за Победу очень высокую цену. И сегодня давайте вспомним тот первый Парад Победы, который, кстати,  прошел в Москве не 9 мая, а 24 июня 1945 года, вместе с его участником — жителем Владимира Михаилом Волосниковым.  Он был одним из тех, кто прошел в тот день по брусчатке Красной площади.

Картошку ели досыта, поэтому и выжили

Михаилу Петровичу Волоскникову 94 года. Сейчас он живет в ГКУСО во «Владимирском областном специальном доме для ветеранов». Бережно хранит газету 1945 года, где напечатаны фотографии маршалов Советского Союза и новости о параде, в котором он участвовал.    На столе в комнате икона, фотографии детей, внуков, правнуков.

Одна лишь фотокарточка на память о военной молодости

Михаил Петрович родился в селе Бугаево Тамуксянского района в Курганской области.  О своем детстве вспоминает с горечью. Рано потерял близких:

— Когда война началась, мне 14 лет было. Все пацаны на фронт рвались, да кто ж нас возьмет. Работал в колхозе: скот пас, косил траву, корм заготавливал. Мамка умерла рано, отец женился во второй раз. А как война грянула, старшего брата в армию сразу же забрали, а отца — на завод. Брат погиб под Берлином. Отец на заводе заболел, умер. И сестра у меня умерла.

 Так что в войну остались мы с мачехой вдвоем. Сажали картошку, тем и спаслись от голода. Пшеницу выращивали в колхозе, но все зерно шло государству: «Все для фронта, все для победы»! За каждое зернышко в ответе были. Урожай соберем и везем на склады. Помню, на 4 подводах по 6 мешков возили зимой на санях. 

 А в декабре 1944 года забрали меня в армию. Мне 17 лет было. Со мной еще один паренек из деревни, мы потом вместе и служили. Собрали нас в Шадринске, всех в баню отправили, потом выдали шинели и повезли в Московскую область. Сапогов всем не хватало, какие-то обмотки были. А там развезли по точкам, я попал на точку 1б. Наша батарея находилась недалеко от деревни Абрамцево в Московской области. Служил я при старослужащих, женщины служили ещё тогда. Присягу в феврале 1945 года принял, стал, как говорится, полноценным солдатом.

 Я служил в войсках ПВО в зенитном отделении. Задача была – оборонять Москву от фашистских самолётов. Я тогда был ещё молодой, но назначили разведчиком.   4 орудия стояло, у каждого оружия — землянка, 7 человек обслуживали одну пушку. В наши задачи входило опознавать самолёты, немецкий или советский, и тогда уже давать команду телефонистам, чтобы они дальше передавали. А если фашист – стрелять.

 Слезы, песни, салюты

 9 мая и Парад Победы для Михаила Петровича самые важные дни в жизни. Когда объявили о победе, Волосников был на боевом посту:

— Вдруг все закричали. Женщина заплакали. Да и мужчины многие слез не скрывали. Заплясали. Все кричали: «Победа! Победа!» Радость сердце затопило. Неужели? Выдюжили! Дожили! Как много в этот день пели. Девчата песнями сердце рвали.

А потом уж мне сказали, что буду участвовать в Параде Победы. Чистили орудия, подготавливали к параду. Каждый участник знал заранее, на какую машину садиться. Поперек кузова лавочки были. Нас 5 человек и водитель. Ехали мы на парад в машине, держа в руках винтовки. Дождь лил, вымокли все.

 Доехали до Мавзолея, равнение налево, Сталину, винтовки от себя. Там в правительстве человек 15 стояло. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал – маршал Георгий Жуков. Проехали, а потом нас сразу в столовую отвезли, там боевые 100 грамм налили, а потом всех обратно по своим подразделениям, кто где служил.

Народу в тот день на Красной площади была уйма. Люди плакали, плясали, смеялись. Оркестры звучали. Салюты гремели.

Ветераны бережно хранят газету от 10 мая 1945 года.

 Служба быстро не закончилась

Прослужил Михаил Волосников всего 6,5 лет. До осени в подразделении был, а потом отправили его на уборку урожая в Новосибирскую область. Хлеб серпом жал, в снопы собирал. А дальше служба продолжилась в Кемеровской области в г. Ленинск-Кузнецкий, где и определилась его дальнейшая судьба.

— В 1951 году меня мобилизовали. Я к мачехе не поехал. Нашел в Свердловске невесту Галину Яковлевну, остановившись у сестер сослуживца. И женился в 18 лет. Дочка и сын у меня родились. Дочь сейчас в Каменск-Уральске живет, сын в Ижевске. Разошлись мы с женой. Я потом второй раз женился на Анне Тимофеевне, уехал в Свердловскую область,  в деревне Шилово, там 40 годков прожил. Ее дочка нас в Судогодский район перевезла, в древнюю Хохлачи. Жена вторая умерла, дочка ее дом продала, в поселок Лесной переехала, меня с собой взяла. Но не хочу быть никому обузой. С 2014 года живу во Владимире, в доме ветеранов.  

 Главное, чтоб войны больше не было, чтоб внуки и правнуки жили, не голодая, чтобы мамки и папки их живы были. А больше для счастья и не надо! С праздником вас всех, с Победой!

 Пять фактов о Параде Победы

Рост участников парада не меньше 176 см., возраст – не старше 30 лет. Фото: radikal.ru 

  •  Всего в параде участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров, 31 116 рядовых, сержантов. Парад Победы длился 2 часа под проливным дождем. Из-за дождя отменили пролет 570 самолетов и демонстрацию трудящихся. Только Сталин был одет в плащ и резиновые боты. А все остальные вымокли насквозь. Говорят, промокший парадный мундир Рокоссовского, пришлось распарывать, когда он высох, снять его было    невозможно.
  • Знамя Победы, которое реяло над Рейхстагом в Берлине, в Параде Победы не участвовало. Знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции неудачно. На войне им было не до строевой подготовки. А у Неустроева к 22 годам было пять ранений ног. Маршал Жуков решил, что назначать других знаменосцев – нелепо и поздно.  Первый раз Знамя попало на парад только в 1965 году.
  • К подножию Мавзолея бросали 200 фашистских знамен. Их несли в перчатках, подчеркивая то, что даже в руки древки этих штандартов брать омерзительно. Их бросали на специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой Красной площади. Вечером того же дня помост и все перчатки были сожжены.

Не только знамена, но и перчатки вместе с помостом сожгли. Фото: pbs.twimg.com 

  • Слушатели военных академий, курсанты военных училищ столицы и солдаты Московского гарнизона имели парадное обмундирование, а  фронтовики нет.  И точная дата парада определялась временем, необходимым швейным фабрикам Москвы для шитья 10 000 комплектов парадного обмундирования для солдат, мундиров для офицеров и генералов.Был жесткий отбор для участия в параде. Учитывались подвиги, заслуги, а также рост воина — не меньше 176 см, возраст – не старше 30 лет.  Счастливчики еще не знали, что им предстоит по 10 часов в день заниматься строевой подготовкой ради трех с половиной минут безукоризненного марша по Красной площади.

Елена Середина
Фото из архива Михаила Волосникова

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