Платную трассу М-12 передвинули к Южному обходу

Платная скоростная магистраль Москва-Казань М-12 пройдёт в полосе отвода Южного обхода. Госкомпания «Автодор» снова поменяла трассировку дороги, перспективы строительства которой наделали много шума во Владимирской области. На совещании с руководством нашего региона председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил о последнем этапе корректировки проекта. В итоге прислушались не только к экспертам, но и общественности.

— Теперь предложен вариант, который «выверен до метра» и учитывает замечания, которые были высказаны местными жителями. Мы принципиально изменили трассировку, приблизили её к Владимиру, теперь она идет в полосе отвода Южного обхода города, — пояснил Вячеслав Петушенко.

Проезд по 729 километрам трассы М-12 будет стоить 2,5 тысячи рублей.

Больше всего нареканий предыдущие проекты прохождения трассы вызвали в Судогодском районе, где под снос попадали семь домов в деревне Гридино. Проектировщики пошли навстречу местным жителям и с учётом их замечаний и пожеланий разработали трассировку, которая не затрагивает этот населённый пункт. Новый вариант прохождения дороги госкомпания «Автодор» направила в администрации муниципальных районов для согласования.

В ходе видеоконференции областные власти обсудили с федеральными дорожниками возможность строительства Северного обхода. Получили одобрение, но ни сроки, ни этапы работ пока неизвестны. Как «Призыв» сообщал ранее, Северный обход в перспективе разгрузит «Пекинку» и соединит Владимирскую и Ивановскую области более коротким путем.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»