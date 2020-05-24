Плановые пациенты жалуются уполномоченному по правам человека

Из более 600 обращений, поступивших на «горячую линию» регионального омбудсмена в последнее время, около 10% касаются вопросов медицины. Наиболее эмоциональные звонки — из областного центра. Например, жительнице Владимира отказали в обследовании, которое она должна проходить ежемесячно после операции. В период пандемии приём плановых пациентов был приостановлен. Женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой, та — в региональный департамент здравоохранения. В итоге заявительницу пригласили на проведение лабораторного обследования в процедурный кабинет поликлиники по месту жительства. Пациентке провели анализ крови для проверки функционирования системы гемостаза.

Телефон «горячей линии» уполномоченного по правам человека во Владимирской области — 8 (4922) 53-11-31.

— В настоящее время постоянно складываются ситуации, когда приходится решать проблемы соблюдения прав граждан в условиях ограничительных мер. Сотрудники рабочего аппарата все на своих местах, — сообщила Людмила Романова.

Специалистам аппарата удалось решить большую часть проблем, где люди жаловались на отсутствие лекарственного обеспечения, невозможность попасть в поликлинику на обязательные процедуры. Также пациентам помогли записаться к узким специалистам по талонам.

— Обратившимся на «горячую линию» юристы аппарата уполномоченного дают правовые консультации. При необходимости делают запросы и сигнализируют о возможных нарушениях. Например, в адрес губернатора было направлено свыше 80 писем за период ограничений, — пояснили «Призыву» в аппарате уполномоченного.

Обработка обращений и жалоб в аппарате проходит практически в круглосуточном режиме. Жители области обращаются за помощью по электронной почте ombudsman33@mail.ru, через интернет-приемную сайта ombudsman33.ru и по телефону «горячей линии» 8 (4922) 53-11-31.

Ранее «Призыв» сообщал, чем грозит нарушение масочного режима для владимирцев и какие маски допускаются в использовании.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»