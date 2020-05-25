План по расселению из аварийного жилья выполнен на 65%

Почти 400 человек, проживающих в аварийных домах на территории Владимирской области, получили новое благоустроенное жилье со всеми удобствами, отделкой и сантехникой. На программу переселения в этом году собираются потратить 389 миллионов рублей, она уже выполнена на 65%. В ней принимают участие 30 муниципальных образований. Сегодня наиболее популярный способ расселения — это выкуп готовых квартир у строительных компаний. Процедура проводится через торги. Муниципалитеты размещают на сайте госзакупок контракты на приобретение квартир разной площади. Причём рассматривается не только первичный рынок жилья, но и вторичный. Но даже при таком раскладе найти подходящее жилье не всегда удаётся. И больше всего таких проблем во Владимире.



— К нам обратилась администрация Владимира с просьбой рассмотреть возможность повышения цены квадратного метра для областного центра. Не хватает денег на покупку жилья, нужны площади. Мы готовы обсуждать этот вопрос, — сообщил врио вице-губернатора Роман Годунин.

В 2020 году необходимо расселить 620 человек из 11,35 тыс. кв. м аварийного жилья.

Есть также муниципалитеты, которые выбирают строительство домов для распределения помещений между очередниками и аварийцами. Так, в Собинке введены в эксплуатацию 2 дома в конце 2019 года, а сейчас ведется строительство ещё одной секции к многоквартирному дому. В городах Струнино, Киржач, Покров, Вязники ведется строительство 4 домов. Они уже готовы на 40%. В городах Гусь-Хрустальный, Ковров, Гороховец, Костерево, поселках Уршельский, Красная Горбатка и Асерховское уже выделены земельные участки под строительство домов, разрабатывается проектно-сметная документация.



Как «Призыв» сообщал ранее, в регион поступили средства на программу переселения из аварийного фонда на 2021 год. На эти деньги будут готовить проекты новых домов и авансировать застройщиков.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»