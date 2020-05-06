Пиво и пельмени вырвались в лидеры производства

Во Владимирской области в 3 раза выросло производство мясных полуфабрикатов и пива. Владимирстат подвёл итоги развития промышленности в регионе за первый квартал. Пищевая отрасль — самая многочисленная и наиболее показательная. На треть увеличились объемы выпуска мясных консервов и рыбных пресервов. Молочные компании повысили производство сметаны на 35% и творога на 15%. В лидерах по бакалее макароны – плюс 28%, а по кондитерским изделиям – печенье и пряники с ростом на 13%. В напитках на опережение идут производители пива – 300% к уровню прошлого года — и производители минеральной и питьевой воды — плюсом 25%.

Производители продуктов питания показывают стабильный рост с каждым годом.

Специалисты Владимирстата обнаружили снижение производства охлажденного мяса птицы на 30%. Это связывают с тем, что основной производитель перепрофилировался с выпуска курицы на индейку и на время сократил объемы.

В непищевых отраслях впереди всех производители хлопчатобумажных тканей – плюс 69,2%. Увеличилось производство одеял и дорожных пледов, но снизилось курток и носков. Эти колебания связывают с сезонным спросом.

Производство пластмасс в первичных формах в январе — марте 2020 года увеличилось в 1,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2019 года, а также стеклянных бутылок и стаканов – на 10 и 5% соответственно.

Значительно выросло производство лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы (153,6% к уровню 1-го квартала 2019 г.), нервной системы (124,7%), органов дыхательной системы (123,5%), заболеваний глаз (в 2,4 раза), сывороток и вакцин (140%).

В производстве прочих готовых изделий больше всех выделились инструменты, спортивные товары и медицинское оборудование. А вот производство ювелирных изделий из золота и серебра пошло на спад – минус 44%.

Оперативную еженедельную информацию Владимирстат даёт по ценам на продукты, одежду и бытовые товары. Как «Призыв» сообщал ранее, растут цены на бакалею и овощи.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»