Петр Колтыпин: Сбербанк развивает волонтерский проект в юбилейный год Великой Победы

Волго-Вятский банк Сбербанка продолжает развивать волонтерское движение «Всегда рядом. Всегда помним» приуроченное к 75-летию Победы. К движению присоединились уже около 7 тысячи участников из девяти регионов страны, их количество ежедневно продолжает расти.

Проект «Всегда рядом. Всегда помним» запущен в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Он направлен на оказание волонтерской помощи и поддержки ветеранам и всем нуждающимся на протяжении всего юбилейного года – года Памяти и Славы.

За это время сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка во всех девяти регионах его присутствия планируют совершить 75000 добрых дел. На портале акции сотрудники могут зарегистрироваться в качестве волонтеров и выбрать доброе дело. Одни могут пожертвовать средства в благотворительный фонд, другие – лично поздравить ветерана, третьи – поделиться семейной историей о войне или помочь с уборкой и облагораживанием мемориалов и памятников.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В юбилейный год Великой Победы мы отмечаем особенный и заметный рост интереса к теме волонтерства. Сотрудники Сбербанка – это увлеченные, неравнодушные люди, которые активно поддержали проект и уже к этому моменту совершили тысячи добрых дел.

Создан специальный сайт, на котором собраны потребности, идеи и предложения – добрые дела — от объединений ветеранов в регионах нашего присутствия. Каждый сотрудник может выбрать наиболее близкое ему доброе дело и тем самым помочь нуждающимся в поддержке.

Почти 7 тысяч сотрудников Волго-Вятского банка уже стали участниками проекта. С каждым днем их становится все больше. И это значит, что еще больше людей будут окружены заботой, вниманием и просто человеческим общением, которые сейчас так важны для старшего поколения».

Фото: mybryansk.ru