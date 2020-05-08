Петр Колтыпин: «Любовь к Родине – в нашем патриотизме и заботе обо всем, что нас окружает»

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной Войне мы встретились с председателем Волго-Вятского банка Сбербанка Петром Колтыпиным, чтобы поговорить о патриотизме, любви к Родине и о том, как Сбербанк планирует поддержать этот праздник.

— Петр Николаевич, с чего начинается Родина?

— Родина для меня не просто слово. Я отношусь к тем людям, которые до глубины души пропитаны духом любви к своей стране, меня вдохновляет наша самобытность, красивая природа и, конечно, наши люди. Сами посудите – сколько талантливых, смелых людей родилось в России. Для меня Родина – это все, что меня окружает. Мой родной город, место, где я вырос, где я живу сейчас и работаю, невозможно быть счастливым и эффективным на работе, если ты не любишь свой город, свое дело, людей рядом с тобой. А начинается Родина с глубокой любви ко всему, о чем я говорил выше…

— Очень патриотично сказано. Сейчас тема патриотизма искажается многими, согласны?

— Не совсем. В России, в отличие от многих стран, мне кажется, патриотизм и любовь к Родине приходит «с молоком матери». Наверное, поэтому, когда я слышу гимн нашей страны – я всегда встаю, и мурашки «бегут» по телу. Патриотизм у нас в крови исторически. И самый хороший пример – подвиг наших солдат и тружеников тыла в годы Великой Отечественной Войны. Святая вера в правду, желание защитить свою страну и семью – разве это не патриотизм?

— А какой он ваш, патриотизм?

— Во-первых, патриотизм – это забота о ветеранах и стариках. Я безгранично счастлив, что могу помогать людям – участникам боевых действий и тружеников тыла. Стараюсь посещать их и поддерживать регулярно, вместе с командой заботимся о памятниках, обелисках, могилах неизвестных солдат. Мне приятно, что наши сотрудники зачастую сами, без всяких призывов, присоединяются к движениям по реставрации памятников, уборке и поддерживают их в надлежащем виде. Во-вторых, забота обо всем, что нас окружает: люди, природа. Ежегодно мы принимаем участие не в одном десятке экологических акций, чтобы поддержать природу наших регионов в первозданной чистоте. В-третьих, поддержка русской культуры, спорта и традиций, которые стали известны далеко за пределами нашей страны. Например, уже несколько лет мы дружим с Федерацией художественной гимнастики Нижегородской области – кузницей сборной России. Наши девочки прославляют нашу страну, завоевывают золотые медали практически на каждых мировых первенствах и Олимпийских играх. Мы оказываем им содействие и всячески помогаем. Мне кажется, наша задача – делать страну могущественнее, прославлять ее, делать сильнее, в том числе экономически. Еще один аспект патриотизма – передача своих знаний о нашей стране, о Дне Победы детям. И важно отметить, что патриотическое воспитание – самый большой вклад, который мы можем сделать, чтобы сохранить в памяти поколений подвиг наших дедов.

— Вы сказали, что сами посещаете ветеранов.

— Да, это уже добрая традиция и для меня, и для всей команды Сбербанка. Мы регулярно посещаем ветеранов, общаемся, помогаем по хозяйству. Такие встречи для меня – урок мужества, стойкости и невероятной отваги. Мы должны много учиться у наших ветеранов: не искать оправданий, не бояться преград, а самоотверженно работать и верить в победу. Особенно это актуально в такой обстановке, как сейчас.

— Сбербанк ежегодно устраивает акции, направленные на помощь ветеранам. Что вами движет?

Сейчас на территории Волго-Вятского банка Сбербанка проживают более 154 тысяч ветеранов – участников Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла. Мы чувствуем свою ответственность за тех, кто прошел через все тяготы того времени, кому мы обязаны своей жизнью и жизнью нашей страны. Для нас очень важно сохранить историческую память о Великой Победе, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто.

В этом году Сбербанк подготовил целый комплекс мероприятий: благотворительные акции для оказания помощи ветеранам, образовательные активности, рассказывающие о великом подвиге русского народа, запустили специальные сервисы и проекты.

— Как именно банк помогает ветеранам?

Сегодня, когда передвижения пожилых людей вынужденно ограничены, им как никогда нужны дополнительное внимание и бережная поддержка волонтеров. И в то же время это не отменяет их потребности в специализированной медицинской помощи, дорогостоящих современных протезах, слуховых аппаратах, колясках и многом другом.

Таким образом, мы выбрали два основных, системных направления, по которым и строится наша работа в этом году. Это сотрудничество с фондом «Память Поколений», который профессионально и адресно оказывает поддержку ветеранам. И формирование собственного волонтерского движения.

Общебанковское волонтерское движение, приуроченное к 75-летию Победы «Всегда рядом. Всегда помним», набирает обороты. Волго-Вятский банк Сбербанка принял активное участие в развитие этого проекта. Ведь нас, сотрудников банка – тысячи, и мы хотим, можем и будем совершать добрые дела и оказывать помощь ветеранам – на протяжении всего юбилейного года – года Памяти и Славы, и эта традиция безусловно продолжится.

— Вы сказали про волонтерское движение Волго-Вятского банка. Расскажите подробнее…

Смотрите, нас, в лице группы Сбербанк, на территории девяти регионов – около 30 тысяч, в этом году, все вместе мы планируем совершить не менее 75000 добрых дел. Мы создали специальный сайт, предварительно собрав потребности, идеи и предложения с объединений ветеранов в регионах нашего присутствия. На ресурсе сотрудники могут зарегистрироваться в качестве волонтера и выбрать «доброе дело». Одни могут пожертвовать средства в фонд, другие – лично поздравить ветерана, третьи – заняться благоустройством памятников и братских могил, принять участие в посадке аллеи. Сегодня к проекту присоединились более 5,5 тысяч наших сотрудников, всем вместе нам удалось совершить порядка 5 тысяч добрых дел. Это и уборка территорий памятников и обелисков, вручение подарков ветеранам – продуктовых наборов, передача поделок из наших подшефных детских домов.

В период пандемии мы тоже не оставляем без внимания стариков. Наши волонтеры помогают с доставкой продуктов на дом, покупкой лекарств и выгулом домашних животных. И я не считаю это каким-то подвигом. Это наш долг, в первую очередь. Хотя, конечно, в данной ситуации мы были вынуждены скорректировать свои активности, поскольку здоровье ветеранов нам важно в первую очередь.

— А что за поддержка «Фонда памяти поколений» …?

Фонд «Память поколений» оказывает адресную поддержку ветеранам боевых действий, нашим соотечественникам. Как правило, средства идут на лечение, протезирование, покупку дорогого оборудования, инвалидных колясок и тд. В 2019 году Фонд оказал содействие 266 ветеранам на сумму почти 17,5 млн рублей – на территории Волго-Вятского банка.

Мы не только сами помогаем фонду, но и побуждаем к этому наших клиентов. Уже не первый год с начала апреля мы запускаем специальную акцию, когда любой человек может помочь ветеранам и быть уверенным, что деньги «дойдут». В этом году мы предложили платформенное решение, которое звучит так: «Сбербанк удваивает отчисления». То есть, переводя средства в фонд через платформу, клиент автоматически удваивает сумму. Например, Вы жертвуете 75 рублей, а на счет фонда приходит – 150, потому что аналогичную сумму добавил банк.

— Как принять участие в этой акции? Нужны ли какие-то специальные возможности?

Никаких условий не надо, только искреннее желание помочь. Сделать это можно через сайт «Сбербанк Вместе» буквально за три шага. При этом мы вместе с Фондом предоставляем все отчеты – люди могут быть уверены, что деньги действительно дойдут до адресата. Любой желающий может зайти на «Сбербанк Вместе» или на сайт фонда «Память поколений» и посмотреть на тех, кому уже удалось помочь, а также познакомиться с историями тех, кто еще ждет помощи. Нам уже удалось собрать почти 32 млн рублей, и эта цифра постоянно растет.

Также НПФ Сбербанка пожертвует в фонд 5% от сумм первоначального взноса по договорам Индивидуального пенсионного плана, заключенным до 30 мая. Важно отметить, что мы делаем эти отчисления из собственных средств, деньги клиента остаются в целости и сохранности.

Аналогично поступают наши страховые компании «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование». Они также жертвуют часть от суммы взноса с каждого договора страхования, заключенного до 10 мая.

Действуют еще множество акций от компаний экосистемы Сбербанка, например, сервис доставки продуктов на дом, Сбермаркет, – переводит 3% от всех своих продаж в период 1-9 мая в Фонд «Память поколений».

— Надеемся, что люди включаться в эти добрые акции с Фондом. Есть ли какой-то специальный проект для бизнеса?

В период по 20 мая за любой перевод корпоративного клиента с бизнес-карт в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн (онлайн-банк для юридических лиц) банк перечислит в Фонд 75 рублей из собственных средств. Для участия клиенту банка, юридическому лицу, необходимо только сделать перевод с бизнес-карты. Чем чаще клиент будет пользоваться переводами в период действия предложения, тем больше средств будет перечислено ветеранам.

— Знаю, что Сбербанк поддержал акцию «Бессмертный полк», так ли это?

Конечно. У всех нас праздник Победы ассоциируется с военным парадом и шествию «Бессмертного полка». Это очень любимые для всех нас традиции. Из-за эпидемиологической ситуации праздничные мероприятия по все стране отменены, а Парад Победы и «Бессмертный полк» перенесены на другую дату.

Мы считаем, что никакие обстоятельства не помешают нам достойно отметить праздник. Поэтому Сбербанк с «Бессмертным полком России» организует шествие в онлайн-формате. Это поможет не прерваться всероссийской традиции и перенесет шествие в онлайн формат. Чтобы принять участие в этом мероприятии, нужно зарегистрировать профили своих героев в «Банке памяти» Сбербанка, на сайте «Бессмертного полка России» или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Онлайн-трансляция состоится 9 мая на сайте «Бессмертного полка России», федеральных телеканалах, в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, на портале Mail.ru, а также на ресурсе экосистемы Сбербанка — в онлайн-кинотеатре «Okko».

Все пользователи, загрузившие профили своих ветеранов в «Банк памяти», не только примут участие в онлайн-шествии, но также смогут сохранить память о них и передать эту информацию будущим поколениям. Основная задача

проекта — сохранение внимательного отношения к историческому наследию страны и гордости за ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов, которые героически защищали нашу Родину. В «Банк памяти» любой желающий может загрузить информацию о ветеране, которая сохранилась в семье: фотографию и имя, дату рождения, годы участия в войне, события, к которым предок имел отношение, поделиться с будущими поколениями какой-то семейной историей.

— Проекту не первый год. Что нового ждет нас в этом году?

В этом году проект стал значительно шире. Одна из новых возможностей — раздел «Плечом к плечу», благодаря которому можно будет узнать, с кем из других участников войны, добавленных в «Банк памяти», воевал вместе ваш ветеран. А авторизовавшись через одну из социальных сетей и внеся информацию о герое своей семьи, можно будет увидеть на карте с кем из ветеранов твоих друзей плечом к плечу служил твой прадед.

«Банк памяти» отображает масштаб событий и истории героев Великой Отечественной войны. Нам важно знать и помнить о всех, кто внес вклад в Великую Победу. Поэтому в этом году мы уделили особенное внимание образовательной части проекта. На главной странице «Банка Памяти» расположена интерактивная карта, на которой находится более 200 важнейших событий войны с историческими справками о каждом из них. В боковом меню также можно увидеть истории предков друзей из социальных сетей.

— Все ли из запланированного удастся реализовать, неужели всё можно перевести в онлайн? Например, в Нижнем Новгороде уже знаковым стал концерт для ветеранов и всех желающих, который вы проводите на площадке перед банком на ул. Октябрьской. Что будет с этой традицией теперь?

Да, во всех субъектах Волго-Вятского банка мы заложили добрую традицию — проводим концерты, посвященные Великой Победе. Они проводятся силами сотрудников Волго-Вятского банка, которые исполняют песни, декламируют стихи. Это настоящий экзамен для нас, и подготовка, и участие. Такие встречи проходят очень трогательно и волнительно, но вместе с тем необыкновенно тепло. И, безусловно, живое общение, энергетику совместных мероприятий сложно заменить чем-либо. Но в этом году в силу обстоятельств мы не можем, как обычно, пригласить клиентов и ветеранов, встретиться с ними и поздравить лично. Но мы нашли способ сделать это дистанционно. Специальный концерт, посвященный Дню Победы, сделанный также силами сотрудников Сбербанка, пройдет 9 мая на «Дорожном радио» – 105,4 FM. Приглашаем присоединиться всех клиентов и ветеранов и оценить то, что мы подготовили специально для вас. Мы постарались передать частичку своего тепла вам, дорогие ветераны.

— Спасибо за интервью. Есть ли у вас какие-то пожелания в преддверии такого значимого праздника?

День Победы – это особый праздник, в котором слилось воедино так много – чувство объединения, силы и уверенности – в своей стране, народе, людях, чувство радости и вдохновения и одновременно – боли, памяти и скорби. И наша задача – быть ответственными за тех, кто принес нам мир и возможность жить, хранить в сердце память о великом подвиге и передавать ее нашим детям и внукам.

Я хочу сказать спасибо нашим ветеранам за великую Победу, за светлое небо над головой. Желаю вам крепкого здоровья! С праздником! С Днем Великой Победы!