Пешеходам разрешили посещать магазины без цифровых пропусков

Видимо, поняв, что сделали что-то не то, и народ возмущается, чиновники областной администрации изменили порядок выдачи цифровых пропусков для отоваривающихся граждан. По новым правилам, «аусвайс» потребуется только в том случае, если человек направляется к месту приобретения товаров и услуг на транспортном средстве. Для посещения магазина и аптеки шаговой доступности пропуск не требуется. Также цифровое разрешение не нужно оформлять при обращении за медицинской помощью, в правоохранительные органы и при прямой угрозе жизни и здоровью.

Изменения в правила оформления пропусков внесены 30 апреля «на основе анализа обращений граждан в областную администрацию и звонков на «горячие линии», уточнила пресс-служба «Белого дома».

Есть изменения и в разделе, посвящённом дачникам. Следование на загородную фазенду, нахождение там или возвращение оттуда недопустимо для тех, кто находится в режиме изоляции по постановлению главного государственного санитарного врача по Владимирской области.

Внесено уточнение для тех, у кого нет технических возможностей подать заявку на получение цифрового пропуска через сайт госуслуг. В этом случае можно обратиться по телефонам «горячей линии» 8 (800) 707-42-52, 8 (4922) 77-30-77 для получения консультации и помощи в оформлении цифрового пропуска.

Как указывает «Белый дом», помощь в подтверждении, восстановлении и удалении учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации для работы на портале госуслуг можно получить, обратившись по предварительной записи в МФЦ. Она осуществляется по телефону «горячей линии» 8 (4922) 77-30-77 или через официальный сайт Многофункционального центра mfc33.ru за день до предполагаемой даты обращения.

Ну, а теперь небольшой ликбез от администрации области о цифровых пропусках — всё, что вы хотели знать об этой новинке контроля над гражданами, но, возможно, стеснялись спросить или не могли это сделать их-за переполнявших вас чувств. Или просто недосуг было. Далее – цитирование пресс-релиза пресс-службы исполнительной власти нашего региона.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЦИФРОВЫЕ ПРОПУСКА

Система действия цифровых пропусков внедрена в регионе по поручению Правительства России. Использование этого способа организации пропускного режима в период повышенной готовности подтвердило свою эффективность в ряде территорий страны. Он позволяет значительно уменьшить количество людей, выходящих на улицу, отчего напрямую зависит, как регион справится с пандемией коронавируса. Период майских праздников может стать решающим в борьбе с распространением инфекции.

Скорость получения пропуска и гарантии обеспечения безопасности персональных данных граждан, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг – это неоспоримые плюсы мобильного приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус» для большинства жителей области. На сегодняшний день около 70 процентов жителей региона зарегистрированы на Едином портале госуслуг.

ДЛЯ КОГО И В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖЕН ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

Цифровой пропуск является подтверждением необходимости нахождения вне места проживания или пребывания. Он оформляется гражданами в следующих случаях:

передвижение в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, с использованием транспортных средств.

Цифровой пропуск не нужно оформлять в случаях:

– обращения за медицинской помощью, в правоохранительные органы и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью;

– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

– выноса твёрдых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления;

– следования до ближайшего места приобретения товаров, услуг, реализация которых не ограничена;

– на граждан в возрасте до 18 лет (при этом надо учитывать, что нахождение несовершеннолетних граждан на улице без сопровождения родителей или опекунов недопустимо).

— РАБОТНИКАМ

До 5 мая включительно для передвижения к месту и от места осуществления профессиональной деятельности, которая не приостановлена, наравне с цифровым пропуском может использоваться бумажная справка, выданная работодателем по утверждённой форме. С 6 мая будут действовать только цифровые пропуска. Они могут быть оформлены работодателем для сотрудников со сроком действия 45 дней.

— ДЛЯ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ

До окончания режима повышенной готовности наравне с цифровым пропуском может быть использована бумажная справка по утверждённой форме в следующих случаях: осуществление волонтёрской деятельности для помощи лицам в возрасте старше 65 лет; следование к близкому родственнику старше 65 лет для оказания ему помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции.

— ДАЧНИКАМ

Наравне с цифровым пропуском при поездке на дачу или садовый участок могут быть использованы документы, удостоверяющие право гражданина или его близких родственников на земельный участок, здания, строения, сооружения, предназначенные для целей ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства или эксплуатации жилого дома.

Возможность использовать это основание для передвижения по региону отсутствует у лиц, в отношении которых выданы постановления Главного государственного санитарного врача по Владимирской области (его заместителя) о нахождении в режиме изоляции.

ГДЕ И КАК ОФОРМИТЬ ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

Цифровой пропуск можно оформить:

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (propusk.gosuslugi.ru) на основании электронной заявки гражданина или заявления работодателя;

– в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

Если у гражданина нет технической возможности получения цифрового пропуска на основании электронной заявки на официальном Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), он может обратиться по телефонам «горячей линии» 8 (800) 707-42-52, 8 (4922) 77-30-77 для получения консультации и помощи в оформлении цифрового пропуска.

Кроме того, получить помощь в оформлении цифрового пропуска в части подтверждения, восстановления и удаления учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для работы на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) можно при обращении по предварительной записи в филиалы и обособленные подразделения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области. Предварительная запись осуществляется по телефону «горячей линии» 8 (4922) 77-30-77 или через официальный сайт Многофункционального центра mfc33.ru за день до предполагаемой даты обращения.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

Это буквенно-числовой код, первая секция которого соответствует дате истечения срока его действия. Пропуск предъявляется на бумажном носителе или в электронном виде на мобильном телефоне или другом гаджете. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА АКТИВЕН ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

Сервис «Госуслуги. СТОП Коронавирус» предлагает следующие сроки действия пропусков:

– на 45 календарных дней без ограничений по количеству поездок и маршруту передвижения в случае следования к месту (от места) работы (цифровой пропуск оформляется работодателем для сотрудников);

– на 24 часа цифровой пропуск выдаётся в случае:

а) передвижения по территории Владимирской области, если оно непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

б) осуществления волонтёрской деятельности для помощи лицам в возрасте старше 65 лет;

– на 24 часа не более двух раз в календарную неделю цифровой пропуск выдаётся в случае:

а) следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома;

б) следования к близкому родственнику старше 65 лет и одиноко проживающим инвалидам для оказания им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции;

– на 2 часа цифровой пропуск выдаётся в случае следования к месту (от места) приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, с использованием транспортного средства.

КОМУ НЕ НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК ДЛЯ РАБОТЫ

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность органов Министерства обороны РФ, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе на противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и подрядных организаций, обеспечивающих аварийно-восстановительную работу и эксплуатацию сетей связи.

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

По любым вопросам, связанным с цифровыми пропусками, можно получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77. Также в случае возникновения вопросов можно обратиться в службу технической поддержки федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

— на бесплатный номер по Российской Федерации: 8 (800) 100-70-10;

— для звонков с мобильных телефонов: 115.

ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК – ЭТО ДОКУМЕНТ

Основанием для аннулирования цифрового пропуска является выявление факта представления при его оформлении недостоверных сведений. За нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности во Владимирской области, нарушитель подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях и уголовным законодательством Российской Федерации.