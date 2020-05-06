Первый цветник высаживают на Садовой площади

Во Владимире приступили к украшению городских цветников. Первый появился на Садовой площади. Обычно именно с нее начинается парад Победы, отсюда в прежние годы стартовал Бессмертный полк. И хотя все праздничные мероприятия по случаю 75-летия со дня Победы переведены в онлайн-формат, об оформлении самой площади позаботились. Со стороны областной филармонии на одной клумбе разноцветными камушками сделана надпись «С Победой». Между буквами высажены красные цветы бегонии. На соседней клумбе посажены оранжевые бархатцы. На главной клумбе, которая разделяет встречные потоки транспорта, второй день сотрудники муниципальной компании «Благоустройство» высаживают желтые бархатцы и красные бегонии. Получится узор в виде плавных линий и завитков.

На устройство цветников к началу лета закупили 300 тысяч саженцев.

На клумбе у площади Победы традиционно к 9 мая распускаются тюльпаны, которые сажают еще с осени. В этом году клумбу застилали укрывным материалом, который ускорил рост цветов.

В этом году администрация рассчитывает разбить по городу 48 клумб. Это будут уже ставшие любимыми 3D-конструкции ослика на проспекте Строителей, лебедей на Мира, корабля и рыбок на Лыбедской магистрали, фермерский дворик на Суздальском проспекте. На многих опорах повесят кашпо с цветами.

Контракты на покупку рассады были выставлены на торгах. Один из последних контрактов – на герань разных цветов стоимостью около 1 миллиона рублей. Многие цветы мэрия выращивает в своей теплице, закупая только семена, грунт и формочки.

Как «Призыв» сообщал ранее, город Владимир украсили к 9 мая. Интересные и познавательные плакаты появились на остановках.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»