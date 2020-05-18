Переболевшие коронавирусом не могут выписаться домой

Для выписки из инфекционного госпиталя после лечения COVID-19 необходимо, как минимум, два отрицательных теста. Об этих правилах сейчас знают все. Но в больнице № 6 города Владимира этих самых подтверждений на выписку пациенты, по их словам, ждут неделями. Врачи не могут ответить людям, почему результаты их анализов (мазков) не готовы. С такой жалобой в «Призыв» обратились сразу несколько пациентов инфекционного госпиталя. Одна из них – жительница Лакинска, мать двоих детей. По словам женщины, коронавирусной инфекцией она, скорее всего, заразилась от мужа, который работает в сетевом магазине. — 22 апреля у него поднялась высокая температура. Сначала 38,5, потом 39, вызывали «скорую». Ему сделали жаропонижающий укол и сказали, чтобы мы сами пошли на приём к своему терапевту. Но на следующий день у меня поднялась температура, началась ломота. Ужасное состояние, так я никогда не болела. Через 2-3 дня присоединился кашель, он стал жесткий, началась одышка. 29 апреля у нас у всех, включая двоих наших детей, на дому взяли мазки из горла и носа. В местной поликлинике 30 апреля мне сделали рентген, но он ничего не показал. Пришлось за свой счет делать КТ легких за 3,5 тысячи рублей. Запись была только на 2 мая. В итоге КТ показал у нас мужем двустороннее воспаление легких. И вот после этого я была госпитализирована в Юрьевец. Хотя здесь меня не хотели брать сначала, сказали, что больница переполнена. Но так как я еле дышала, меня всё-таки положили. Муж чувствовал себя полегче, поэтому остался лечиться дома, — поделилась своей историей пациентка.

В инфекционный госпиталь женщина попала 3 мая. Здесь ей сделали второй мазок, который 8 мая подтвердил у неё COVID-19. Всё это время она находилась в изолированном боксе. После чего её перевели в общую палату терапевтического отделения, где находятся все пациенты с подтвержденным диагнозом. Больные рассказали «Призыву», что «скорые» привозят новых пациентов по 3-4 раза на дню. При этом в одну палату могут положить как выздоравливающих, так и только что прибывших.

— И те, кто пошел на поправку, ждут своих вторых отрицательных тестов по 2-3 недели. Либо нам специально не говорят, либо врачи сами не знают, но только берут, берут эти мазки через день, а когда они будут готовы — неизвестно. Моя соседка по палате ждет повторного отрицательного теста с 7 мая. Она здесь уже месяц лежит, — говорит пациентка. — Моей маме делали шесть тестов, она ждала второй отрицательный 20 дней. Она рыдала каждый день в разговоре со мной по телефону, — рассказала «Призыву» Ксения Шувалова. При этом в больнице № 6 работает своя лаборатория по выявлению коронавирусной инфекции. На вопрос больных, почему такие задержки с анализами, медики отвечают по-разному: нет реактивов, приходится отправлять в СЭС и даже в Москву. «Призыв» обратился с вопросом по данной проблеме в Роспотребнадзор. Здесь удивились, что при собственном оборудовании в шестой больнице так долго приходится ждать результатов анализов. — К нам уже больницы почти не отправляют свои анализы на пробу, у всех появляются свои лаборатории. Возможно, в Юрьевце просто завалены этими анализами, поэтому и сроки растягиваются до 2 недель. Но мазки должны храниться в соответствующих условиях, в холодильнике, поэтому по их сроку годности можно не беспокоиться, — пояснила ситуацию пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.– Но такие истории не только во Владимирской области. Проблемы возникают во многих регионах России. В Палате защиты прав пациентов принимают жалобы. Мы дозвонились до руководства больницы. Сейчас обязанности главного врача исполняет Кирилл Пакулов. По его словам, к ним в лабораторию по маршрутизации поступают анализы не только из Владимира, но и из соседних городов. Оснований для жалоб на задержку результатов анализов нет, заверяет медик. — Все наши пациенты, которые лечатся в больнице, прикрепленное население, они все анализы получают своевременно. И даже те, кто идет на выписку. В нашем учреждении точно таких задержек нет. Второй отрицательный тест готовится уже на следующий день, и сразу же выдается результат. Задержки могли быть раньше, но сейчас процесс с этим отлажен, — говорит и.о. главного врача городской больницы № 6.

Тем временем муж пациентки из Лакинска, который сейчас находится дома с детьми, до сих пор не знает, есть ли у него коронавирус или нет. Результаты нескольких мазков, которые взял у них терапевт в апреле и начале мая, до сих пор неизвестны. С подобными многочисленными жалобами больные обращаются и в региональное отделение Палаты защиты прав пациентов. По телефону 8 (960) 724-11-57 здесь принимает юрист Валерий Борисович Ермилов. Телефон руководителя палаты Галины Шипаревой – 8 (920) 624-24-00. Здесь по шестой больнице накопилось уже порядка 20 жалоб.

— Перегружена сама система, мы очевидно не готовы к ситуации с коронавирусом. Еще зимой представить это было сложно. Анализы забирают, кровь замораживают, мощностей не хватает пропустить весь объем исследуемой крови, — говорит Галина Шипарева. — Считаю, что это серьезный звоночек и для государства, и для региона в частности, что в сфере медицины экономить нельзя. И нужно максимально сделать все для тестирования всех слоев населения. Извлечь из этой ситуации урок.