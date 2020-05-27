Пенсионер застрелил супругу после 40 лет брака

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Коврова. Мужчина подозревается в убийстве супруги, с которой он прожил в браке более 40 лет. По версии следствия, 21 мая обвиняемый после выпитого алкоголя вдруг разозлился на жену и выстрелил ей в грудь из самодельного ружья. 64-летняя женщина скончалась на месте.

Супруги прожили в браке более 40 лет.

Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

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