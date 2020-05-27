Пенсионер застрелил супругу после 40 лет брака

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Коврова. Мужчина подозревается в убийстве супруги, с которой он прожил в браке более 40 лет. По версии следствия, 21 мая обвиняемый после выпитого алкоголя вдруг разозлился на жену и выстрелил ей в грудь из самодельного ружья. 64-летняя женщина скончалась на месте.
Супруги прожили в браке более 40 лет.
Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Владимирской области.
Ранее «Призыв» сообщал, что браконьеров будут судить за убийство егеря.
Ольга Ефремова
Фото СУ СКР по Владимирской области
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