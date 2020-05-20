Пенсионер погиб на пожаре в Александрове

78-летний мужчина погиб на пожаре в Александрове. Минувшим вечером на улице Терешковой загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Прибыв на место, сотрудники Александровского пожарно-спасательного гарнизона оперативно приступили к эвакуации местных жителей и тушению пожара. На свежий воздух вывели 10 человек, в том числе одного ребёнка.

— К сожалению, в ходе тушения на месте было обнаружено тело погибшего мужчины 1942 г.р., — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 10 кв. метров.

В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество на кухне. По предварительной информации дознавателей, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём. Установлено, что мужчина проживал в квартире один.

Ранее «Призыв» сообщал, что хозяин дома пострадал, спасая из огня животных. Пожар произошел в деревне Чертково Селивановского района.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области