Пациентка с коронавирусом благополучно родила девочку

В инфекционном госпитале, развернутом на базе хирургического корпуса областной клинической больницы, приняли роды у пациентки с коронавирусом. Женщине потребовалось провести кесарево сечение. 7 мая на свет появилась девочка весом 4 кг 200 г. По шкале Апгар малышка получила 8-9 баллов. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, сообщается на сайте администрации Владимирской области. Девочка переведена под наблюдение неонатологов Владимирского родильного дома № 2. У нее взят тест на коронавирус.

— У малышки в обязательном порядке был взят тест на коронавирус. Его результаты будут известны через 2-3 дня. Но с вероятностью 99 процентов он будет отрицательным, потому что этот вирус не передаётся трансплацентарным путём. Помещение, где проводилась операция, было специально подготовлено, дезинфицировано, работали дезары. Как и бригада медиков, всеми необходимыми средствами защиты была обеспечена и сама роженица. Возможность заражения ребёнка от матери ничтожно мала, — пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией областной клинической больницы Марина Романова.

При операции медики работали в защитном комбинезоне, очках, респираторах. На руках — три пары перчаток. К счастью, осложнений удалось избежать.

Однако удивляет, почему «Белый дом» уделил внимание только этим родам. По информации, полученной «Призывом» из собственных источников, в инфекционном госпитале находятся, как минимум, пять женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые на днях стали мамами. Еще несколько рожениц только ожидают на свет появления малышей. При этом некоторые из них, возможно, успели полежать в акушерском корпусе ОКБ. Предположительно, в отделении патологии. Но об этих случаях пока никто не говорит. Не исключено, что женщины могли заразиться коронавирусом в медучреждении, но эта информация ещё нуждается в проверке.

Настораживает и ситуация с медиками. В родильный дом из «простоя» сейчас, насколько известно «Призыву», вызывают резервных специалистов. При этом на карантин медучреждение никто не закрывал. Редакция попросила областные власти объяснить ситуацию с акушерским корпусом ОКБ.

Девять дней назад диагноз коронавирус был подтвержден только у одной беременной женщины. Об этом на заседании Законодательного Собрания области рассказал первый вице-губернатор Сергей Шевченко. 47 рожениц были обследованы. Спустя короткое время рожениц с COVID-19 стало значительно больше. Некоторые из них находятся в инфекционном госпитале, созданном на базе ОКБ, при этом максимально медучреждение рассчитывалось на одновременный приём 10 таких пациентов.

Куда в случае нехватки мест будут направлять рожениц с коронавирусом — отдельный вопрос.

Не исключена вероятность, что придется задействовать родильный дом № 2. Сейчас он принимает пациенток с гриппом и ОРВИ. Но власти не исключали, что учреждение может функционировать как инфекционный госпиталь. Тем более что в роддом уже поступала пациентка с диагнозом коронавирус.

Ранее «Призыв» сообщал, что 16 врачей больницы скорой помощи заразились коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото: Facebook / Лязат Актаева