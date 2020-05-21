Пассажирский автобус «собрал» пять машин в час пик

Городской автобус «Mercedes», следующий по маршруту № 32, врезался в «BMW», который остановился на проезжей части в попутном направлении. По предварительной информации пресс-службы управления МВД по Владимирской области, в результате удара далее произошло поочередное столкновение автомобилей «Skoda», «Chevrolet», «Renault» и «Лада Гранта». В итоге водитель автобуса стал виновником столкновения с пятью машинами.



Авария произошла накануне вечером в самое оживленное время, когда все возвращаются с работы. На момент ДТП на улице было светло и ясно, ничего не мешало видимости. На Большой Нижегородской и Добросельской появились заторы. Инспекторы ГИБДД регулировали движение потока транспорта между повреждёнными машинами.

За медицинской помощью обратились водитель «BMW» и четыре пассажира автобуса.

По факту ДТП возбуждено административное расследование, в ходе которого сотрудниками полиции будут установлены все обстоятельства ДТП.

Как сообщал «Призыв» ранее, введённым на территории области режимом самоизоляции удалось добиться существенного снижения аварийности на дорогах.

Анна Тумановская

Фото УГИБДД по Владимирской области