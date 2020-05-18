Парк Победы в Костерево благоустроили за 5 миллионов рублей

В городе Костерево Петушинского района завершены работы по благоустройству парка Победы. Там обустроили пешеходные прогулочные дорожки, установили лавочки и урны, сделали декоративное уличное освещение и отремонтировали памятник участникам Великой Отечественной войны, сообщает департамент ЖКХ Владимирской области. Реконструкция мемориала и обустройство прилегающей зоны стало долгожданным событием для местных жителей. Работы проходили в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На проведение работ было направлено 5,3 млн рублей.

4,4 млн рублей были выделены на реконструкцию парка из федерального бюджета, из областного и местного бюджетов – 0,9 млн рублей.

— Проведена большая работа по сбору информационного материала: уточнение списков наших земляков, ушедших на фронт; работа с архивными данными о пропавших без вести, погибших на поле боя наших земляках. В связи с проведенными сверками различных источников информации выявлены 130 человек, фамилии которых дополнительно внесены в список погибших в годы войны бойцов на доску памяти. В настоящее время достоверно установлено 462 наших земляка, сложивших головы за Отчизну, — уточняет городская администрация.

Отдельную памятную стелу установили в противоположной стороне парка в память о костеревцах, принимавших участие в вооруженных конфликтах в «горячих точках», воинах-интернационалистах.

Ранее «Призыв» сообщал, что в честь 75-летия Великой Победы во Владимире открылся мемориал «Вечный огонь». Он разместился рядом с музейно-выставочной экспозицией на территории Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: kosterevo.ru