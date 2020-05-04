Парк «Добросельский» решили превратить в спортплощадку

Начинается реконструкция парка «Добросельский». Первый этап — стадион и сохранение тенистых аллей. Все это обещают сделать в 2020 году. В «Добросельский» придут федеральные деньги сразу по двум нацпроектам: «Спорт – норма жизни» и «Комфортная городская среда». Столько спортивных площадок, сколько, по заявлению мэрии, должно появиться там, не видел ни один парк Владимира. И тем более не дождался расположенный по соседству спортивный объект — стадион «Юность», в который мэрия намеревалась вдохнуть жизнь уже в этом году, но так и не получила финансирование.

В «Добросельском» построят стадион размером около двух тысяч квадратных метров, а также множество спортивных, тренажерных, детских площадок, велодорожек, площадок для катания на скейтбордах и роликах.

— К началу сентября на территории парка будет построен универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Предусмотрены поля и площадки для футбола, баскетбола, волейбола, гандбола и большого тенниса, легкоатлетические дорожки, гимнастические модули, разнообразные тренировочные и силовые тренажеры, зрительские трибуны и теплые раздевалки, — сообщают в пресс-службе мэрии.

На благоустройство парка «Добросельский» потратят порядка 100 миллионов рублей только в 2020 году.

Такие планы вызывают у жителей микрорайона Доброе недоумение. Ведь по соседству с парком, рядом с кинокомплексом «РусьКино», есть стадион, где зимой катаются на коньках, а летом – на роликах. Там же работает большой парк аттракционов. А на том же стадионе «Юность» есть ледовая и футбольная площадки, причем абсолютно бесплатные.

— Зачем нам еще один стадион, когда уже есть два? Нам нужны тенистые аллеи с хорошими асфальтированными или мощеными дорожками, с освещением. Нам нужны детские площадки с Интернетом, лавочками, велосипедными дорожками, чтобы здесь было интересно и малышам, и подросткам, — рассуждают мамы Ольга и Елена, жительницы улицы Юбилейной.

В первоначальной версии контракта на реконструкцию парка «Добросельский» значилась существенная вырубка деревьев. Около 70 берез, ясеней, кленов и елей хотели срубить, чтобы выровнять территорию парка, «прилизать» пешеходные дорожки. Но после вмешательства общественности, которые придали такое намерение огласке, в мэрии отказались от этих планов.

Правда, в детали корректировки проекта не вдаются. Обещали, что сохранят деревья, и точка. Хотя при благоустройстве сквера на Чайковского тоже говорили, что срубят не больше десятка деревьев, да и то уже «плохоньких». Но по факту, как «Призыв» сообщал ранее, срубили ели, липы, клены. Свыше 70 деревьев ликвидировали между жилыми домами на Завадского. Вместо сквера там теперь стоят ясли.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»