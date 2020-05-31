Парк «Добросельский» благоустроит дорожная компания

Во Владимире определились с подрядчиком, который выполнит долгожданное благоустройство парка «Добросельский». Контракт выиграла компания «Автобан», проводившая в областном центре ремонты десятков дорог и тротуаров. Организация местная, работает с мэрией давно, так что проблем возникнуть не должно. На объект выделены федеральные средства, стоимость благоустройства оценена в 75 миллионов рублей, поэтому рисковать с выбором подрядчика никто не хочет. Тем более что работы будут проводиться под неусыпным контролем жителей микрорайона Доброе: они очень долго ждали современной открытой многофункциональной площадки.

«Добросельский» будет самым спортивным парком во Владимире.

На месте бывшей парковки собираются построить физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для игр с мячом, а также тренажерным залом и помещениями для фитнеса. Рядом сделают открытый стадион, где зимой можно будет кататься на коньках. Будут велосипедные дорожки и полоса препятствий для двухколесной техники. Ещё в самом парке сделают спортивные площадки под открытым небом. Вместо старой детской площадки появится новая. Поставят сцену с современным оборудованием. И впервые в городе появится специализированная площадка для выгула собак.



В нынешнем году проведут только первый этап благоустройства. Денег на весь объем работ не хватило. Впрочем, практика, когда реновация растягивается на годы, сейчас распространена. К примеру, клязьминскую набережную в Собинке, как «Призыв» сообщал ранее, делают в три захода. Жаль только, что ни в один из них пляж и собственно спуск к самой реке не предусмотрены.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»