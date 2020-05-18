Парикмахерам разрешили стричь в одном зале

Парикмахерам разрешили стричь клиентов в одном зале, а не в отдельных кабинетах, как заявлялось прежде. Роспотребнадзор на днях выпустил новое постановлении с редакцией своих требований от 21 апреля. Теперь салоны красоты могут запускать сразу по нескольку посетителей, но с условием соблюдения дистанции в 1,5 метра между людьми.

«Зеленый свет» получили и маникюрные салоны, которые начали открываться на прошлой неделе. Для них требования профилактики коронавирусной инфекции те же, что и для парикмахерских.

— Хорошо, что, наконец, во Владимире открылся СЭС, где мы приобрели медкнижку для своего мастера по маникюру. Теперь она может спокойно работать, естественно, все соблюдаем дистанцию в 1,5 метра. Это несложно, — говорит Дарья Ермолаева, владелица парикмахерской. – Всем мастерам мы приобрели специальные одноразовые халаты, шапочки. Дезинфицирующие средства всегда есть в наличии.

В списке обязательных условий от Роспотребнадзора значатся 18 пунктов.

Например, нельзя допускать сотрудников старше 65 лет. В салонах красоты необходимо регулярно проводить дезобработку, мастерам нужно предоставить защитную униформу, обязательно измерять сотрудникам температуру и обеззараживать помещения бактерицидными лампами.

— Конечно, эти бактерицидные лампы неудобны в использовании тем, что, когда она работает, в помещении не должно быть клиентов и сотрудников, потому что она вредная для зрения. Поэтому в производственном процессе с ней будут возникать паузы. Но зато она экономичнее, дешевле, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. – Есть, конечно, другие лампы – рециркуляторы, они намного дороже и их приходится ждать под заказ целый месяц. Но зато эту лампу можно включать каждые два часа и не выгонять при этом клиентов.

Что касается тепловизоров, бесконтактных электронных измерителей температуры, то их можно заменить обычными градусниками и на этом также сэкономить, говорят парикмахеры.

— Градусники просто должны быть индивидуальными и подписаны для каждого мастера. С утра, выходя на смену, и после работы обязательно измеряется температура и записывается в журнал. По бактерицидной лампе, а она у нас старого образца, претензий у проверяющих не возникло. Главное, чтобы она была в рабочем состоянии, — говорит Дарья Ермолаева, владелица парикмахерской во Владимире. – Единственный минус — в перчатках стричь неудобно. Но терпимо.

После озвученных в апреле требований Роспотребнадзора по всей Владимирской области проверку прошли более 60 парикмахерских, сообщает пресс-служба «Белого дома». Из них в полном объеме работали только пять заведений. В одном из них были выявлены нарушения.

— В парикмахерской в г. Гусь-Хрустальном были выявлены нарушения: отсутствуют маски и перчатки, прибор для измерения температуры. По результатам проверки возбуждено административное производство на основании статьи 20.6.1 КоАП РФ, – рассказал «Призыву» Виктор Придыбайло, начальник госинспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области.

— Маска может быть в наличии, но она висит на шее, а это нарушение, — говорят в Роспотребнадзоре. — Из-за это возникли тогда проблемы и с рынком на Чайковского, когда продавцы работали без средств индивидуальной защиты. И сами клиенты тоже во время стрижки обязаны находиться в масках.

В Роспотребнадзоре сказали, что по большей части все салоны красоты требования исполняют. Грубых нарушений, которые могли бы привести к серьезным штрафам или закрытию предприятий, нет. С рейдами по парикмахерским выходят в основном чиновники, говорят в надзорном ведомстве. Здесь же работают с жалобами клиентов. И они, кстати, начали поступать. Владимирцы звонят в Роспотребнадзор и сообщают, в каких парикмахерских мастера работали без масок и перчаток. По всем указанным адресам уже запланированы проверки.

Ранее «Призыв» сообщал, что МФЦ возобновили свою работу, но только по предварительной записи.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»