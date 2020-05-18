Памятник сунгирской лошадке может появиться во Владимире

Студентка Владимирского государственного университета Арина Суворова участвует во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след». Девушка — автор проекта «Памятник сунгирской лошадке». Предложенный ею арт-объект призван увековечить найденную при раскопках на Сунгире фигурку в виде лошади. Автор предлагает установить его во Владимире. Арина уверена, что памятник сможет привлечь внимание к проблеме Сунгиря, познакомит туристов и жителей города с историей Владимирской земли. А еще сунгирская лошадка станет одним из наиболее узнаваемых символов города. Рядом с ним можно проводить экскурсии, уроки истории, краеведческие квесты.

Автор видит памятник как увеличенную копию найденной при раскопках лошадки.

— Возможно, ее стоит изготовить из стекла как символ призрачности давно прошедших времен и символ хрупкости дошедших до нас свидетельств об историческом прошлом. Возможно, стоит выполнить лошадку из множества отдельных элементов, которые при смене угла зрения складывались бы, например, в портрет археолога Отто Бадера, — отметила автор нового арт-объекта.

Арина Суворова призналась, что заявку на всероссийский конкурс написала спонтанно. На первом этапе проекту требовалось набрать сотню голосов, сделать это удалось. Однако голосование продолжается, проект ждет поддержки земляков.

— Можете обругать и назвать бредом (мысленно), а можете поддержать и проголосовать. За забытый Сунгирь обидно! — написала Арина Суворова на свой личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы победить в конкурсе, предстоит преодолеть жесткую конкуренцию. 436 проектов из 57 регионов России заявлены на конкурс в этом году. От Владимирской области — десять проектов. Так, на берегу реки Клязьмы может появиться арт-объект, посвященный мельницам Руси, в Гусь-Хрустальном — памятник граненому стакану, а в Гороховце — фонтан «Царь Горох». Жители Киржача хотят видеть в своем городе аллею в честь земляков, а ковровчане — арт-объект «Ковровский заяц». Ознакомиться со всеми проектами и поддержать их можно на сайте Культслед.рф.

Жюри, в которое войдут урбанисты, историки, культурологи, краеведы, выберут 5 самых оригинальных и обоснованных проектов. Идеи-победители будут реализованы профессиональными художниками.

В 2020 году всероссийский конкурс новых культурных достопримечательностей «Культурный след» проходит третий раз. За время существования конкурса в регионах установлены 9 новых достопримечательностей. В прошлом году в число победителей вошел проект краеведов Юрьева-Польского «Лыковский шишак». Новый арт-объект установили в селе Лыково. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: museum.ru