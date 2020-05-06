Памятник граненому стакану хотят установить в Гусь-Хрустальном

Новый арт-объект — памятник граненому стакану может появиться в Гусь-Хрустальном, в самом центре города. По замыслу автора проекта, это будет небольшой памятник-фонтан, из наклоненного стакана вода будет стекать в блюдце. Композиция может быть дополнена ложечкой. Реализовать свой проект автор хочет в бронзе и закаленном стекле, изготовить которое могут в самом Гусь-Хрустальном.

— Центр города – традиционное место проведения городских праздников. Там можно проводить городское (областное, всероссийское) празднование Дня гранёного стакана, — отметил автор нового арт-объекта.

Теперь дело за малым — нужно победить во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след». Конкуренция жесткая. На победу претендуют 346 проектов из 59 регионов России.

От Владимирской области уже заявлены восемь арт-объектов.

Так, на берегу реки Клязьмы может появиться арт-объект, посвященный мельницам Руси, а в Гороховце — фонтан «Царь Горох». Жители Киржача хотят видеть в своем городе аллею в честь земляков, а ковровчане — арт-объект «Ковровский заяц». Ознакомиться со всеми проектами и поддержать их можно на сайте Культслед.рф. Прием заявок на конкурс продлится до 16 мая.

Члены жюри, в которое войдут урбанисты, историки, культурологи, краеведы, выберут 5 самых оригинальных и обоснованных проектов. Идеи-победители будут реализованы профессиональными художниками.

В 2020 году всероссийский конкурс новых культурных достопримечательностей «Культурный след» проходит третий раз. За время существования конкурса в регионах установлены 9 новых достопримечательностей.

В прошлом году в число победителей вошел проект краеведов Юрьева-Польского «Лыковский шишак». Новый арт-объект установили в селе Лыково. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: 1000sovetov.ru