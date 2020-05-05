Отмена электричек и автобусов спровоцировала давку

Жители Петушинского района пишут гневные письма из-за отмены нескольких остановок и рейсов электричек и временного запрета деятельности таксомоторов. Люди не могут нормально добраться до работы и обратно. Многие работают в местных учреждениях здравоохранения, а также на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность района. Сотни людей трудятся в Москве и Подмосковье. Последним тяжелее — им приходится пользоваться несколькими видами транспорта, ездить на перекладных. В социальных сетях опубликовано десятки постов на эту тему. Проблему обсудили депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Они поддержали требования жителей восстановить привычную работу общественного транспорта.
В Петушинском районе с 16 апреля 2020 года действует карантин.
— Какой смысл в подобных ограничительных мероприятиях? Отменили все остановки электричек, кроме Петушков. Сократили количество вагонов. Теперь люди вынуждены ехать в давке, выходить все в одном месте. Это прямой путь к заражению коронавирусной инфекцией, — уверены депутаты.
Уменьшили и число рейсов пригородных и городских автобусов. Людям, не имеющим собственных машин, приходится подстраиваться под этот «усечённый» график. И, понятное дело, в автобусах тоже много пассажиров. Вопросы о работе транспорта в Петушинском районе депутаты адресовали вице-губернатору по вопросам здравоохранения Сергею Шевченко. С тем была организована видеоконференция в рамках онлайн-заседания ЗС. Высокопоставленный чиновник был удивлён «нездоровой» ситуацией и обещал разобраться с графиком движения электричек.
Тем временем местные жители сформировали на сайте change.org обращение к руководству страны и Владимирской области с требованием вернуть автобусы и электрички или назначить людям, потерявшим возможность работать из-за отмены рейсов, денежные выплаты.
«Люди, занятые на непрерывно работающих предприятиях, в организациях, стоящих на страже здоровья и жизнеобеспечения народа (работники Московского метро, медперсонал, электрики, водители, работники Почты России), остались без возможности добираться до места работы (многие купили проездные билеты на месяц). Соответственно, они лишены возможности обеспечивать свои семьи, попали под угрозу потери места работы. Оказались заблокированными пенсионеры, которые не могут попасть в медцентры, поскольку медицинская сфера в районе оставляет желать лучшего!» — описывают свои беды петушинцы. Пока под этим воззванием, правда, подписались лишь 134 человека.
Подробнее о карантинных мероприятиях в Петушинском районе и статистике заболеваемости можно прочесть здесь.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
Обсуждение 11
А давка провоцирует вирусы…
Экономия на транспортных средствах приводит к скоплению людей и в случае наличия среди них вирусоносителей приведет к массовому заражению! Количество рейсов нужно увеличивать, чтобы концентрация пассажиров в транспорте была ниже и стимулировать поездки на такси.
Да уж… у меня подруга — медик… вообще теперь не успевает на рейсы… их количество сократили в два раза… домой после смены — на такси..
Раз сделали карантин! Пусть организации мед или почтамп или ещё какие. Предоставят автобусы своим работникам на работу и с работы. Раз карантин остальные пусть дома сидят и им платят деньги как и положено в Карантин! Район должен быть закрыт для всех. А так это только видимость решения проблем, как всегда всё повесили на плечи граждан. Район вырос на половину за счёт Москвичей.
Всё они понимают, забили на народ давно, когда от холода уж проснется народ и скажет не надо нами больше управлять,только так
Где ты увидел «Карантин» все по доброй воле-сам ты себя за изолировал» с себя и спрос
На ярославском направлении тоже самое изменили график движения для своих работ и люди битком в поезде 4.05.20 из Москвы
Вот тебе и дистанция два метра друг от друга
какая там дистанция…все убытки подсчитывают…а кто-то и сверх-доходы
Александр, на все 100% с вами согласна…какой смысл в карантине если из Москвы и в Москву вирус таскают((((
Все на дачу на самоизоляцию пока погода а тут такое