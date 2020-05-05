Отмена электричек и автобусов спровоцировала давку

Жители Петушинского района пишут гневные письма из-за отмены нескольких остановок и рейсов электричек и временного запрета деятельности таксомоторов. Люди не могут нормально добраться до работы и обратно. Многие работают в местных учреждениях здравоохранения, а также на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность района. Сотни людей трудятся в Москве и Подмосковье. Последним тяжелее — им приходится пользоваться несколькими видами транспорта, ездить на перекладных. В социальных сетях опубликовано десятки постов на эту тему. Проблему обсудили депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Они поддержали требования жителей восстановить привычную работу общественного транспорта.

В Петушинском районе с 16 апреля 2020 года действует карантин.

— Какой смысл в подобных ограничительных мероприятиях? Отменили все остановки электричек, кроме Петушков. Сократили количество вагонов. Теперь люди вынуждены ехать в давке, выходить все в одном месте. Это прямой путь к заражению коронавирусной инфекцией, — уверены депутаты.



Уменьшили и число рейсов пригородных и городских автобусов. Людям, не имеющим собственных машин, приходится подстраиваться под этот «усечённый» график. И, понятное дело, в автобусах тоже много пассажиров. Вопросы о работе транспорта в Петушинском районе депутаты адресовали вице-губернатору по вопросам здравоохранения Сергею Шевченко. С тем была организована видеоконференция в рамках онлайн-заседания ЗС. Высокопоставленный чиновник был удивлён «нездоровой» ситуацией и обещал разобраться с графиком движения электричек.



Тем временем местные жители сформировали на сайте change.org обращение к руководству страны и Владимирской области с требованием вернуть автобусы и электрички или назначить людям, потерявшим возможность работать из-за отмены рейсов, денежные выплаты.

«Люди, занятые на непрерывно работающих предприятиях, в организациях, стоящих на страже здоровья и жизнеобеспечения народа (работники Московского метро, медперсонал, электрики, водители, работники Почты России), остались без возможности добираться до места работы (многие купили проездные билеты на месяц). Соответственно, они лишены возможности обеспечивать свои семьи, попали под угрозу потери места работы. Оказались заблокированными пенсионеры, которые не могут попасть в медцентры, поскольку медицинская сфера в районе оставляет желать лучшего!» — описывают свои беды петушинцы. Пока под этим воззванием, правда, подписались лишь 134 человека.

Подробнее о карантинных мероприятиях в Петушинском районе и статистике заболеваемости можно прочесть здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»