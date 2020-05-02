Отдых в загородных лагерях могут разрешить

Во Владимирской области собираются открывать загородные лагеря. Власти вовсю готовятся к летней оздоровительной кампании. Но она будет возможна, если жители выдержат режим самоизоляции в майские праздники. Депутатам Законодательного Собрания, которые обсуждали грядущие планы администрации на отдых детей, пояснили, что необходимо выполнить это условие. Не важно где — в квартире или на даче. Главное, удержать сейчас родителей и детей от прогулок в парках и на детских площадках во дворах. И тогда летом все школы, лагеря и санатории откроют свои двери.

— Вопрос детского отдыха обсуждался на рабочих совещаниях департаментов здравоохранения и образования. Предварительно мы готовимся. В лагерях проводятся минимальные работы, чтобы не тратить бюджетные средства впустую. Но надо подстраховаться, — говорит первый вице-губернатор Сергей Шевченко.

В регионе идет третий период режима самоизоляции.

Сергей Шевченко считает, что если все жители достойно выдержат третий период, как минимум, на уровне прежних, то ограничения пойдут на спад. И все вернутся к нормальной жизни.

В прежние годы во Владимирской области открывались 340 лагерей дневного пребывания на базе школ, 25 загородных лагерей и 10 лагерей труда и отдыха. В смену их посещали порядка 25 тысяч человек. Работающие родители за этот вид отдыха платили 20% от стоимости путевки. В прошлом году власти рассчитывали цену детского отдыха на уровне 11 — 20 тысяч рублей. Как правило, самые дорогие путевки — в лагеря «Олимп» и «Солнечный».



Региональные власти также не отказались от санаторного оздоровления детей. Контракты на приобретение путевок выставляются на торгах. Чаще всего в них принимают участие санатории Ивановской области и Краснодарского края. «Призыв» ранее писал, что в этом году среди владимирцев существенно вырос спрос на санаторный отдых. Путевки распределили на пару лет вперёд.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»