Особенным детям подарят пряничные наборы

Владимирские предприниматели поддержат ребят с особенностями развития. Инициатива приурочена ко Дню защиты детей – 1 июня. Например, «Дом пряника» организовал сладкую акцию, в которой может поучаствовать любой желающий, а именно купить ребенку с ограниченными возможностями бокс для росписи имбирного пряника. В каждой коробочке лежит само угощение и всё необходимое для творчества.

— Наш третий межрегиональный фестиваль «День пряника» в этом году не состоится, массовые мероприятия запрещены из-за коронавируса, — пояснил менеджер. – Поэтому мы решили заменить его доброй акцией, причём подарить праздник тем детям, которые более всего в нём нуждаются – подопечным организации «Дети-ангелы».

Собрано уже около 180 боксов, будет ещё больше.

Благотворительному фонду «Владимирские дети-ангелы» уже 6 лет. Его создатели — две обычные мамы: Ирина Долганова и Татьяна Журавлёва. Их регулярно поддерживают местные кондитеры, предоставляя на дни рождения детишкам торты ручной работы. 1 июня всем достанутся пряники. Сладкие боксы доставят и в районы.

— Дети очень радуются всегда, даже больше вниманию, чем сладким подаркам, — говорит Ирина Долганова. – Планируем, что подарки по Владимиру и близлежащим районам будем сами развозить на машине. А в отдаленные уголки области передадим через родителей. В любом случае, все пряники найдут своих получателей.

Присоединится к акции «Пряник добра» может любой. Для этого нужно купить боксы для росписи имбирных пряников. Цена — 175 рублей (это с 50-процентной скидкой). Подробности можно узнать на официальной странице Дома-музея пряника.

Ранее «Призыв» сообщал о благотворительных фотосессиях, которые фонд устраивает в поддержку матерей, чьи дети имеют инвалидность.

Татьяна Данилова

Фото «Дома Пряника»