Оснастить больницы средствами защиты помогут моногорода

Моногорода Владимирской области помогут оснастить больницы средствами защиты и оборудованием для борьбы с COVID-19. Руководители Фонда МОНОГОРОДА.РФ и монотерриторий региона договорились об этом в ходе видеосовещаний. На сегодняшний день местные предприятия производят в сутки более 210 тысяч защитных масок. Большую часть из них ежедневно изготавливает вязниковское «Предприятие нетканых материалов». Там выпускаются и одноразовые комбинезоны и бахилы. Другое местное производство – Вязниковский филиал компании «Кронт-М» – производит специальные ёмкости для хранения и транспортировки медицинских пробирок и ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха.

В сутки выпускается более 210 тысяч защитных масок.

В Камешково «Центр профессиональной обуви» шьёт специальные медицинские сабо. Эта обувь поставляется в больницы и поликлиники для персонала. Ещё два предприятия находятся в посёлке Ставрово. Компания «Технокомф СТ» выпускает защитные одноразовые маски и костюмы, а «Ставрово-Мед» занимается производством специальных кроватей и каталок для больниц. Средства защиты и медицинское оборудование в этих трёх монотерриториях производят 7 предприятий. На сегодняшний день все они готовы при необходимости поставлять продукцию в другие города страны, заверяет пресс-служба «Белого дома».

Между тем партия защитных костюмов для медицинских работников уже поступила в областную клиническую больницу. Всего 1700 штук на общую сумму 4 миллиона рублей. Их предоставила медучреждению компания «Т Плюс». Поставленные в ОКБ комбинезоны обладают высокой степенью защиты – не пропускают частицы большинства неорганических химикатов низкой концентрации размером более 2 микрон.

Ранее «Призыв» сообщал, что ситуация с коронавирусом в «Красном Кресте» стабилизировалась. По информации облздрава, за два дня среди медработников нет случаев заражения.

Ольга Ефремова

Фото: kokb45.ru