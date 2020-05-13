Опубликован список организаций, которым запрещено работать

«Белый дом» опубликовал список предприятия и организаций Владимирской области, которым все еще запрещено работать, несмотря на постепенное смягчение ограничительных мер. Накануне губернатор подписал указ № 127 «О приостановлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». В «черный» список вошли учреждения культуры и развлечений, спортивные организации и фитнес-клубы, санатории, гостиницы, негосударственные образовательные организации, некоторые торговые предприятия, общепит. Как подчеркивается на сайте областной администрации, это предприятия и индивидуальные предприниматели наиболее пострадавших отраслей экономики. Для них предусмотрена государственная поддержка на федеральном и региональном уровнях. Приводим текст указа и приложения к нему:

12 мая указ губернатора от 05.04.2020 № 77 «Об утверждении перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294» признан утратившим силу. Это означает, что многие предприятия, организации и индивидуальные предприниматели смогут работать. Для этого их руководителям необходимо обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача по Владимирской области. Список этих требований можно почитать здесь.

— Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской области, предлагается направить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области уведомление об исполнении рекомендаций Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции, — сообщается на сайте областной администрации.

При этом послабления не касаются территорий, на которых введен карантин по коронавирусу: это Петушинский район, г. Кольчугино, посёлки Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района. Там режим деятельности предприятий остаётся прежним.

Ранее «Призыв» сообщал, что режим самоизоляции во Владимирской области продлится до конца мая.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»