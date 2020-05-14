Онлайн-сервисы, которые упростят вам жизнь

Развитие новых технологий послужило отправной точкой для трансформации всех видов бизнеса и перевода взаимоотношений с клиентами в бесконтактный режим на основе удаленного доступа.

Банковские организации дают клиенту выбор в доступе к различным услугам онлайн. Перечень услуг достаточно широк, лидирующие позиции в нем принадлежат услугам ЖКХ, оплате сотовой связи, налогов и штрафов ГИБДД, поскольку эти виды услуг характеризуются массовым спросом, и их использует практически каждый. Дистанционное банковское обслуживание с помощью интернет-банкинга является удобной и выгодной формой взаимодействия, как для банка, так и для клиента.

Так, например, Сбербанк постоянно совершенствует сервисы сферы digital, делая свою среду удобной для всех категорий клиентов.

Привычные действия онлайн

На сегодняшний день число активных пользователей «Сбербанк Онлайн» превысило 60 миллионов человек. 24 часа и 7 дней в неделю все услуги банка доступны дистанционно в «Сбербанк Онлайн». Приложение позволяет оформить потребительский кредит за 2 минуты или рефинансировать уже имеющийся кредит другого банка, оплатить услуги ЖКХ, мобильный телефон, кредиты, штрафы, пошлины, получить квитанцию с подтверждением платежа, сделать любой перевод между своими счетами, клиенту Сбербанка, клиенту другого банка, за границу, перевыпустить карту, сменить пин-код. А также оформить страховой полис для себя, своей семьи и даже домашних животных.

Намного проще стало получать потребительские кредиты онлайн. Срок одобрения при подаче заявки онлайн более чем для 50% клиентов не превышает двух минут. Одни из самых популярных сервисов в мобильном приложении — досрочное погашение потребительского кредита и изменение даты платежа. Сегодня это можно сделать практически в два клика в любой день, когда вам это удобно. Также в приложении можно рефинансировать кредит онлайн.

Безналичные платежи

Согласно статистике, каждый пятый клиент Сбербанка практически не использует наличные, выбирая цифровые каналы обслуживания. Для таких клиентов доступны 128 банковских сервисов в режиме онлайн, включая одобрение и получение ипотечного кредита. К примеру, зарплатные клиенты Сбербанка могут не заполнять анкету на выдачу ипотечного кредита и получить предварительное решение в течение пяти минут, 60% решений для остальных категорий клиентов принимается менее чем за час.

За три месяца текущего года клиенты Владимирского отделения ПАО Сбербанк совершили более 2,8 млн. платежей ЖКХ с использованием цифровых сервисов банка на сумму более 3,3 млрд. рублей, что на 30% превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

«Всё больше наших клиентов предпочитают пользоваться надежными сервисами дистанционного обслуживания Сбербанка, ведь это позволяет существенно экономить время и силы. Больше половины (63%) всех платежей за услуги ЖКХ совершается жителями области через интернет-банк «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания или с помощью сервиса Автоплатеж ЖКХ», — рассказал Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.

Практически на любой квитанции есть штрих-код, с помощью которого можно провести оплаты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». В приложении достаточно на главной странице перейти во вкладку «Действия», и выбрать «Сканировать QR-код», а можно перейти в раздел «Платежи» и выбрать раздел «Оплата по QR или штрих-коду». Далее навести камеру смартфона на изображение кода. Буквально через несколько секунд на экране отобразится вся информация

по платежу, которую, при необходимости, можно скорректировать. Чек о проведении операции можно сохранить прямо в смартфон или выслать себе по электронной почте.

Второй удобный способ оплаты – через личный кабинет веб-версии «Сбербанк Онлайн», с любого компьютера, подключенного интернету. Здесь также необходимо перейти в раздел «Платежи и переводы» и по поиску найти нужного поставщика услуг.

Растёт число граждан, которые предпочитают автоматизированные сервисы. Так, на четверть выросло число пользователей сервиса Автоплатеж ЖКХ. С его помощью с начала года было совершено более 550 тысяч платежей.

Автоплатеж ЖКХ — это автоматическая ежемесячная оплата выставленных счетов за коммунальные услуги. Списание производится в автоматическом режиме со счета банковской карты клиента Сбербанка в определенную дату с обязательным SMS-информированием о платеже. Клиенту, подключившему данную услугу, нет необходимости посещать офис банка или заходить в интернет-банк для совершения регулярных платежей. Подключение и пользование данной услугой бесплатное.

Удаленные каналы обслуживания позволяют совершать многие банковские операции в любое время и в удобном для вас месте, в ряде случаев избавляют от необходимости посещать банковский офис. Дистанционные сервисы дают гораздо большую свободу действия, позволяют с легкостью контролировать свои финансы и экономят массу времени.

Фото: mybryansk.ru