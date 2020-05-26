Около сотни спортсменов премируют за международные победы

Во Владимирской области за достижения на международных соревнованиях по итогам 2019 года премируют спортсменов, занявших первые и призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, а также международных соревнованиях. Денежные награды получат и тренеры, подготовившие спортсменов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор. На премирование из областного бюджета выделено в общей сложности более 10 млн 400 тысяч рублей. Минимальная сумма выплат — 9342 рубля. Максимальная — чуть более 300 тысяч рублей.

В списке получателей 98 человек.

В числе тех, кто получит премию, например, Антон Фолифоров. В прошлом году он завоевал сразу семь наград на международных соревнованиях. Тренирует спортсмена Александр Кудрявый.

В списке награждаемых и юрьев-польская самбистка Анастасия Хомячкова. Спортсменку тренирует Юрий Сенюков. Отличные результаты показали также борцы Иван Константинов, Абуязид Манцигов, Александр Пастушенко и Магомед Ярбилов. Спортсменов тренирует Надир Магомедов.

Много наград по итогам 2019 года завоевали пауэрлифтеры. Так, в копилке Марии Забелиной сразу 10 медалей. Тренирует Забелину, а также победительницу Кубка Европы по пауэрлифтингу Екатерину Назарову Сергей Иванов. Четыре медали добавлены в копилку Инны Филимоновой. Тренер Инны — Вячеслав Филимонов.

Премией отметят также подопечных Дмитрия Красильникова — Веру Муратову и Надежду Сычеву. Среди гимнастов в списке значатся Анастасия Агафонова, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Ангелина Шкатова и их тренеры.

Премируют и представителей таких видов спорта, как тяжелая атлетика, универсальный бой, полиатлон, всестилевое каратэ, киокусинкай, рукопашный бой, сверхлегкая авиация, тхэквондо ИТФ, и других.

Ранее «Призыв» сообщал, что женская гимназия стала кузницей кадров для владимирского «Торпедо».

Ольга Ефремова

Фото: tass.ru