Оказание платных услуг в онкодиспансере временно приостановлено

Владимирские онкологи продолжают лечить своих пациентов от раковых заболеваний и во время пандемии коронавируса. Областной онкодиспансер работает в обычном режиме. Но вот оказание коммерческих услуг на время приостановлено, дабы снизить поток пациентов. Ранее многие жители области проходили здесь обследования в качестве профилактики, без направлений, либо просто не хотели стоять в общей очереди.

Тем временем специалисты медучреждения ведут здесь плановую госпитализацию пациентов, оказывают различные виды специализированного лечения, включая химиолучевую терапию. Так за всё время режима самоизоляции хирурги провели около 400 операций, в том числе урологического и гинекологического профиля, а также на молочной железе. При этом 56 оперативных вмешательств были проведены по линии высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает руководство онкодиспансера.

Ограничения по платным услугам ввели до 12 мая.

Сейчас всем посетителям в регистратуре выдают бланк с вопросами о наличии температуры и симптомов простуды. Далее с этой анкетой следует идти на прием к врачу. Перед турникетом у посетителя проверяют температуру бесконтактным электронным термометром. Об этом «Призыву» рассказала пациентка Маргарита Мищенко, которая была в медучреждении 6 мая.

— Я удачно сходила в онкоцентр, лечение назначили. Люди там есть, к врачам пациенты сидят в очереди у кабинетов, в масках. Единственное, что перестали платные услуги оказывать. Там есть касса в регистратуре, и там можно было оплатить приём врача или обследование тем людям, которые самостоятельно решили провериться или которым некуда больше обратиться. Сегодня женщина пришла, спросила про платные услуги, ей отказали.

Что платные услуги в онкодиспансере пока приостановлены до 12 мая, «Призыву» рассказали в самой регистратуре. О возобновлении коммерческого потока пока ничего не известно.

Напомним, что сейчас в медучреждении максимально ограничено посещение. Владимирские онкологи рекомендуют пациентам с онкопатологией минимизировать контакты с людьми, проводить время дома, соблюдать назначенное лечение. А за помощью при необходимости обращаться к своим терапевтам и онкологам по месту жительства.

Ранее «Призыв» сообщал, что в онкодиспансере один из сотрудников заболел COVID-19.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»