Офисы для оплаты услуг ЖКХ снова открыли двери

Во Владимирской области заработали офисы компании «ЭнергосбыТ Плюс», через которые можно снова без комиссии оплачивать счета за свет, тепло и горячую воду. Полный рабочий день запустили только в крупных городах, чтобы не создавать очереди. Закрыты офисы в Петушках и Кольчугино, где установлен карантин. Там по-прежнему комуслуги можно оплатить дистанционными способами: через личный кабинет ресурсоснабжающей организации или банковские приложения.



— Мы соблюдаем все требования главного санитарного врача. Сейчас поток посетителей ниже среднего. Мы регулируем поток. Пускаем в офис клиентов по количеству работающих касс. Призываем всех все же пользоваться удаленными способами оплаты квитанций, — говорит директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Закрытые офисы были одной из причин падения платежей за услуги ЖКХ.

В апреле уровень собираемости упал почти на треть. Сетевики переживали, что это только начало и появится тенденция к снижению платежей. По итогам прошлого года почти 100% населения Владимирской области исправно оплачивали квитанции, а в этом сразу падение до 60-70%. Но в мае статистика стала выравниваться. Всё благодаря поэтапному открытию офисов. По данным компании «ЭнергосбыТ Плюс», за 2 месяца число клиентов, оформивших личный кабинет, выросло на 25%. Но наиболее многочисленная и добросовестная группа плательщиков – пенсионеры – всё же привыкли платить по старинке, через кассу.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире начали отключать горячую воду для проведения ремонтных работ на теплосетях. Больше всего объектов реконструкции будет в микрорайоне Доброе.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»