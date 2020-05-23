Офисы для оплаты услуг ЖКХ снова открыли двери

Кассы работают на дистанции

Во Владимирской области заработали офисы компании «ЭнергосбыТ Плюс», через которые можно снова без комиссии оплачивать счета за свет, тепло и горячую воду. Полный рабочий день запустили только в крупных городах, чтобы не создавать очереди. Закрыты офисы в Петушках и Кольчугино, где установлен карантин. Там по-прежнему комуслуги можно оплатить дистанционными способами: через личный кабинет ресурсоснабжающей организации или банковские приложения.


Мы соблюдаем все требования главного санитарного врача. Сейчас поток посетителей ниже среднего. Мы регулируем поток. Пускаем в офис клиентов по количеству работающих касс. Призываем всех все же пользоваться удаленными способами оплаты квитанций, — говорит директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Закрытые офисы были одной из причин падения платежей за услуги ЖКХ.

В апреле уровень собираемости упал почти на треть. Сетевики переживали, что это только начало и появится тенденция к снижению платежей. По итогам прошлого года почти 100% населения Владимирской области исправно оплачивали квитанции, а в этом сразу падение до 60-70%. Но в мае статистика стала выравниваться. Всё благодаря поэтапному открытию офисов. По данным компании «ЭнергосбыТ Плюс», за 2 месяца число клиентов, оформивших личный кабинет, выросло на 25%. Но наиболее многочисленная и добросовестная группа плательщиков – пенсионеры – всё же привыкли платить по старинке, через кассу.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире начали отключать горячую воду для проведения ремонтных работ на теплосетях. Больше всего объектов реконструкции будет в микрорайоне Доброе.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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