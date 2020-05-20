Облздрав озвучил крайние сроки готовности тестов на коронавирус

Результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию должны быть готовы в течение 2-4 дней максимум. Такие сроки озвучил департамент здравоохранения администрации Владимирской области. «Призыв» получил официальный ответ облздрава по поводу задержек результатов тестов пациентов в больнице № 6 города Владимира. Люди жалуются, что ждут анализы по неделе и дольше.

— Согласно совместному приказу департамента здравоохранения Владимирской области и Роспотребнадзора от 07.05.2020 №64/80 лабораторные исследования на COVID-19 больше не требуют дополнительного подтверждения в Роспотребнадзоре, что ускорило выдачу результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию. В городской больнице № 6 имеется лаборатория, которая проводит тестирование на COVID-19 c применением метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), — пояснили в пресс-службе департамента.

Объем тестирования в области на сегодня составляет более 97 на 100 тысяч населения.

Однако в ответе облздрав не стал пояснить, с чем может быть связано такое долгое ожидание результатов вторых отрицательных тестов в больнице № 6. Об этом «Призыв» сообщал на днях. Сегодня к нам в редакцию поступили жалобы от других пациентов, которые также безуспешно готовятся к выписке. Одна из пациенток находится в медучреждении уже 20 дней. О первом отрицательном тесте ей сообщили 13 мая. Повторный взяли 15-го. И с тех пор тишина.

— Я у врача лечащего спрашиваю: пришел ли анализ от 15-го числа? А он мне ответил: с чего вдруг вы решили, что он отрицательный? Вы ко мне поступили 16-го, вот если сегодня придет, я посмотрю, возможно, в пятницу вас выпишу, – рассказывает женщина. — Я поднялась на другой этаж к врачу, который меня вел до 16 мая. Она мне сказала, что списки с результатами приходят для всех врачей в общей базе на компьютере. И мой второй отрицательный тест ещё в понедельник был известен. Его проводили в местной лаборатории. Врач за три дня даже не удосужился посмотреть в базу результатов?!

На данный момент в инфекционном госпитале на базе больницы № 6 с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся около 100 пациентов. Сам он рассчитан на 154 места.

Ранее «Призыв» сообщал, что в связи с экономией бюджетных средств во время пандемии в Коврове было решено уволить 7 директоров ДК и художественных школ.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: rus.delfi.lv