О дивный новый мир! Как изменилась жизнь владимирцев в пандемию

Несмотря на то, что вирусом COVID-19 переболел далеко не каждый житель планеты, он повлиял на жизнь практически всего мира. Эпидемия затронула разные сферы, включая даже личные отношения между людьми. Вспышка смертельной болезни заставила многих сменить обычный жизненный уклад и стать намного тревожнее и предусмотрительнее. Что же изменилось у владимирцев за время карантина? Мы решили провести опрос.

За основу нашего небольшого исследования было взято колесо жизненного баланса Пола Дж. Майера. Сейчас оно набирает популярность по всему миру. Его используют на массе тренингов в разных интерпретациях и даже размещают в модных ежедневниках.

Колесо жизненного баланса стало популярным благодаря возможности визуализировать свои жизненные приоритеты с помощью рисунка. Все предельно просто: основные направления и ценности жизни представлены как радиусы круга.

Всего таких сфер восемь: семья, отношения, отдых, духовность, личностный рост, карьера, финансы и здоровье.

Чем четче очертания круга, тем увереннее он катится по жизни. Тем ярче повседневность и интереснее будни. Плохо, когда какая-то из сфер имеет особенно низкие показатели. Это тормозит общий темп жизни и отнимает массу энергии.

Так что же стало с нашими сферами жизни во время пандемии? Мы разделили людей по возрастным категориям и задали одинаковые вопросы. Их мы разместили в социальной сети «ВКонтакте», а также раздали распечатанные бланки в некоторых организациях и опросили по телефону.

Всего было опрошено 185 респондентов: 40 школьников, 65 студентов, 50 взрослых и 30 пенсионеров. Из них 124 человека проголосовали в социальной сети, а 61 согласился ответить письменно или по телефону.

Если вы не смогли поучаствовать в нашем опросе, но хотите узнать, какие изменения произошли в вашей жизни во время карантина, то предлагаем начертить свое колесо баланса. Вот подробная инструкция:

Теперь предлагаем обратиться к результатам опроса. У подростков отмечается улучшение во всех сферах. Наибольший процент (51,46%) наблюдается в сфере досуга: у детей стало больше свободного времени. На втором месте – отношения с семьей: почти 42% респондентов ответили, что отношения не изменились, при этом 35% отметили улучшение. Как ни странно, в лучшую сторону изменилось и психологическое состояние: 40% опрошенных сказали, что дома они ощущают меньше стресса.

А вот у студентов не все так радужно. Почти 50% респондентов отметили ухудшение в графе досуга и личностного роста. В худшую сторону изменилась и финансовая составляющая: многие лишились подработок. Из-за этого психологическое состояние тоже оставляет желать лучшего – 52% отметили снижение и в этой сфере.

Взрослые тоже тяжело переживают пандемию, хотя сфер, где превалирует графа «в худшую сторону», в разы меньше. Например, большинство отметило ухудшение финансовой составляющей. Это связано с потерей работы или надбавок к зарплате. При этом здоровье и личностный рост остались примерно на том же уровне. В худшую сторону изменилось и психологическое состояние: многие переживают за свою жизнь и здоровье близких.

Жизнь пожилых людей особо не изменилась. В основном пострадали работающие пенсионеры – многих отправили на больничный, что затормозило развитие карьеры и личностного роста. 67% респондентов также отметили ухудшение в графе здоровья.

Но волноваться не стоит. Думается, что скоро наша жизнь станет примерно такой же, какой была до карантина. По итогу опроса стало понятно, что никто кардинально так и не смог поменять своих привычек. Да, поначалу наша психика пошатнулась, но в конце концов мы начали вырабатывать защитные механизмы и ритуалы.

Самое неприятное, что с нами может произойти, — мы привыкнем сторониться людей, считая их распространителями вируса. Поэтому следующее, что нам предстоит сделать в ближайшем будущем, — научиться нормально разговаривать с живыми людьми на расстоянии нескольких метров. Возможно, даже улыбаться. Вот это и будет дивный новый мир.

Софья Колпакова

Заглавное фото: penzavzglyad.ru

Дизайн Александра Богоева