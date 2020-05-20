Няня заплатит штраф за сломанную руку ребенка

Фрунзенский районный суд Владимира обязал няню выплатить моральный ущерб за сломанную руку ребенка. С иском обратились родители девочки 2017 года рождения. Семья малышки утверждала, что няня, договор на услуги которой был заключен с агентством домашнего персонала, плохо следила за тогда еще годовалым ребенком. Это привело к тому, что малышка сломала руку. В своем исковом требовании родители попросили компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Ответчица и ее агентство не согласились с таким требованием.

Няня пояснила, что имеет педагогическое образование, ранее уже неоднократно присматривала за детьми и никаких происшествий с ними не случалось. Тем не менее женщина поспешила загладить свою вину, оставила родителям ребенка 5 тысяч рублей на приобретение нового комбинезона, поскольку с гипсом надеть на ребенка прежнюю куртку было нельзя.

Также няня указала, что принесла извинения за случившееся, пыталась узнать о состоянии здоровья девочки, передать приобретенную игрушку, однако родители заблокировали ее номер телефона и на контакт не выходили. Женщина просила учесть, что она является пенсионером, проживает совместно с сыном, который является инвалидом. Их семья признана малоимущей.

В итоге суд решил, что няня должна выплатить семье 20 тысяч рублей. Также с ответчика взыскана госпошлина в размере 300 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что сумма штрафов для нарушителей режима самоизоляции превысила полтора миллиона рублей.

Ольга Ефремова

Фото: 24warez.ru