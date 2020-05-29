Новый вид вокзала во Владимире определят «мозговым штурмом»

За ходом капремонта владимирского железнодорожного вокзала будет следить рабочая группа, созданная по распоряжению губернатора. Она в том числе найдёт согласие в спорном вопросе о том, как должен выглядеть фасад. По проекту он должен быть обновлён. Но владимирские архитекторы выступили против демонтажа белокаменных блоков, назвав нынешнюю композицию из них городской визитной карточкой. Однако состояние камня не идеально, утверждают представители железной дороги. И сама конструкция не отвечает современным требованиям энергосбережения. Как обновить фасад, сохранив его облик, и призваны решить светлые умы «вокзальной» группы.

Здание вокзала во Владимире построено в 1975 году. Оно находится в охранной зоне исторического центра города.

Вопрос о реновации вокзала поднимался ещё в 2017 году. Тогда разработали проектную документацию капитального ремонта здания. К нему приступили в прошлом году. На вокзале заменили окна и двери, обновили санитарные комнаты, сделали отдельный туалет для маломобильных граждан, установили новые информационные табло. А вот с фасадом вышла осечка: железнодорожные специалисты разошлись во взглядах с обычными, гражданскими, из региона. Потребовалось сесть за «круглый стол» переговоров.

— Десять лет назад проводилась очистка белого камня, она ускорила его разрушение. Фасад уже потерял свое былое величие. А для нового выбраны конструкции, максимально приближенные по цвету к ныне существующему, — озвучил позицию железнодорожников начальник вокзала Павел Никонов.

Модернизировать вокзал необходимо, но при этом нужно сохранить его архитектурную ценность, считает губернатор Владимир Сипягин. Для реализации этого посыла в рабочую группу вошли представители РЖД, сотрудники областных департаментов строительства и архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства, а также работники владимирской мэрии и Госинспекции по охране объектов культурного наследия. Единое мнение они должны выработать в ближайшее время.

Ранее «Призыв» сообщал, что в марте нынешнего года с привокзальной площади исчезло 52 тонны асфальтобетонной смеси. По факту пропажи возбудили уголовное дело.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»