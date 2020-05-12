Новый социальный автобусный маршрут пустили во Владимире

Новый социальный автобусный маршрут № 16С появился в сети общественного транспорта Владимира. Он стартует с конечной остановке в микрорайоне 8-ЮЗ от улицы 3-й Кольцевой, едет через центр города и заканчивает движение в микрорайоне Заклязьменский после ветклиники и ипподрома. На маршрут вышел новый перевозчик – компания «ОКТО». Согласно утвержденному расписанию движение автобусов будет осуществляться с 06.30 до 20.10. Интервал движения составит 14 — 16 минут в утренние и вечерние часы, днем – до 30 минут ожидания.

В новом маршруте 16С действуют единые социальные проездные.

На маршруте работают два зеленых автобуса марки «ЛиАЗ» вместимостью до 100 человек. С виду очень похож на белые автобусы марки «Волгабас» перевозчика «АДМ».

Владимирская мэрия недавно выпустила новую схему движения городского общественного транспорта. Маршрут № 16С туда пока не попал. Жителям предлагали обсудить схему на сайте администрации. Голосовали неактивно: 197 человек – за и 131 – против.

Владимирцам с графиком работы транспорта повезло куда больше, чем жителям населенных пунктов, расположенных в 20 — 30 километрах от областного центра. Многие из них трудятся во Владимире, а пригородные автобусы работают из рук вон плохо. Один за одним уходят перевозчики. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»