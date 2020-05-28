Новый детский сад в Юрьевце откроется 1 июня

Новый детский садик в Юрьевце, открытия которого местные жители ждали почти пять лет, наконец, готов к приему воспитанников. Уже с 1 июня откроются четыре дежурные группы. В обычном же графике дошкольное учреждение заработает на третьем этапе снятия ограничений, хотя возможно, что и на втором, если разрешит Роспотребнадзор, пояснил сити-менеджер Андрей Шохин. Сегодня глава администрации Владимира оценил готовность нового детского сада.

Напомним, что садик по инвестиционному договору строила фирма «ВТУС». Не получив от мэрии обещанного софинансирования, застройщик отказался передавать объект в городскую собственность. Но суд встал на сторону администрации.

— Само строительство началось, наверное, лет 10 назад, – говорит Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира. – Шли подготовительные работы, подводили сюда электроэнергию, канализацию. Ведь застройка идет масштабная вокруг. Город не вкладывал в строительство садика бюджетные средства. Он построен по программе комплексного развития территории. Мы вложили сюда лишь 4 миллиона рублей на доукомплектование: посуда, детский инвентарь, игрушки. Застройщик еще должен благоустроить дороги в этой округе.

В понедельник откроются четыре дежурные группы по 12 человек.

Изначально учреждение было рассчитано на 190 мест, но после дополнительного финансирования со стороны мэрии (4 миллиона рублей) нашлись ещё 50 мест. В садике откроются 8 групп по 30 человек. Две из них для ясельного возраста — с 1,5 до 2 лет. Дошкольное учреждение оснащено по всем современным стандартам. Уличные площадки изобилуют игровым оборудованием, в садике есть даже бассейн.

230 детишек уже получили путевки в новый детский сад. Заведующая начала обзванивать их родителей. Оформить все документы можно будет после снятия ограничений по коронавирусу.

— В первую очередь сад укомплектовывается переводниками из других детских садов, а потом теми детьми, чьи родители писали к нам ходатайства, – поясняет очередность Надежда Хромова, заведующая детским садом № 11. – Они очень долго ждали, когда этот сад откроется, наконец, дождались. В садике хорошо укомплектована кухня, есть бассейн, медицинский блок оснащен. Групповые помещения все комфортные, светлые. Персонал набран, но будем ещё доукомплектовывать. Сейчас будут работать четыре дежурные группы, разновозрастные, не более 12 человек в каждой. Они работают как обычно с 7 утра до 7 вечера.

Детский сад № 11 – это лишь первый социальный объект, который обязан был возвести здесь застройщик. На очереди ещё одно такое же дошкольное учреждение, поликлиника и школа на 720 мест. С «ВТУСом» мэрия продолжит сотрудничать. И даже приложит все усилия, чтобы новые проекты фирма возводила при федеральной поддержке. Дабы подобных «долгостроев», как с этим садом, больше не повторялось.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире закончилась комплектация садиков Фрунзенского района.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»