Новый детский сад в Сновицах откроют на третьем этапе снятия ограничений

Новый детский сад в Сновицах на 108 мест готов к встрече с малышами. Но только после снятия режима повышенной готовности. Накануне дошкольное учреждение проинспектировало руководство Владимирской области и Суздальского района. Дошкольное учреждение было построено за один год в рамках федерального нацпроекта «Демография». На его возведение из областного бюджета было направлено почти 80,5 миллиона рублей. Софинансирование районного составило чуть больше 4 миллионов. Садик должен был открыться уже в марте. Но пандемия COVID-19 отодвинула все сроки.

— Учреждение сможет принять первых воспитанников на третьем этапе снятия ограничений, введённых в период пандемии коронавируса по санитарно-эпидемиологическим соображениям. Что особенно важно, с открытием нового детсада полностью решается вопрос очерёдности в ДОУ в Суздальском районе с учётом детей, которые живут на территории Новоалександровского сельского поселения, но вынуждены посещать детские сады во Владимире, — сообщает пресс-служба областной администрации.

В новом детском садике будут работать всего 10 сотрудников.

Здесь предусмотрено 5 групп, три из которых – ясельные, для малышей от 2 месяцев до 3 лет. Садик очень яркий и современный. Здесь уже полностью проведена отделка помещений, установлены техника, мебель, завезены детское интерактивное оборудование, игрушки. Ранее «Призыв» сообщал, что сюда же будут принимать детей из цыганских семей. Аналогичный садик на 108 мест до этого в январе принимали в Боголюбово.

В этом году всё внимание региональных властей будет направлено на строительство дошкольных учреждений Владимира. Потому что в районах проблем с очередностью уже нет. В областном центре уже начато возведение трёх объектов. В микрорайоне Сновицы-Веризино в садике на 115 мест уже заложен фундамент. Идет строительство двух яслей по 50 мест: одни – всё в том же Сновицы-Веризино, другие – на улице Тихонравова. В «Белом доме» пообещали завершить работы к концу этого года.

Татьяна Данилова

Фото пресс-службы администрации Владимирской области