Новый антирекорд по заболевшим коронавирусом установлен в регионе

Во Владимирской области установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. Всего за один вчерашний день COVID-19 подтвердился у 83 жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. До этого максимальное число инфицированных за 24 часа достигало 79. Общее число заболевших сейчас в регионе — 1249. Для сравнения, в начале недели их было 896.

Почти половину всех выявленных в области носителей опасного вируса за сутки дал Владимир — 38 инфицированных. В общей сложности в городе коронавирусом болеют 229 человек. На этом фоне в социальных сетях появились фотографии машин скорой помощи, которые якобы выстроились на подъезде к инфекционному госпиталю областной клинической больницы.

Вспышка коронавируса отмечена и в Александрове. За день 21 новый случай заражения. Общее число заболевших — 111 человек. Больше только в Петушках, Коврове, Гусь-Хрустальном и Муроме. Но лидер регионального рейтинга по числу носителей инфекции – Петушинский район — добавил только один положительный тест на COVID-19. Общее число носителей вируса в закрытом на карантин муниципалитете — 266 человек.

Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 1249 человек.

Шесть заболевших выявлено в городе на Оке. Один случай в городе мастеров стекольных дел. В Коврове и того лучше — небольшая передышка и ноль в графике инфицированных за сутки. Это тем более важно, что в местной больнице, перепрофилированной для приема пациентов с COVID-19, почти нет свободных мест.

Семь случаев заражения отмечено в Вязниках, три в Киржаче, по два заболевших в Меленках и Камешково. По одному в Суздале и Судогде. В общей сложности новые случаи заболевания зафиксированы в 11 районах области.

К сожалению, пополнилась сегодня и печальная статистика. За сутки смерть от COVID-19 приняли два человека. Общее число летальных случаев достигло 15. За время пандемии выздоровели 100 инфицированных жителей области, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Все больше информации поступает о внутрибольничных вспышках инфекции. По нашим сведениям, коронавирус уже мог добраться до акушерского корпуса областной клинической больницы. Однако официальных сообщений об этом пока нет. Все, что на данный момент распространила пресс-служба областного департамента здравоохранения, касается истории с благополучными родами пациентки с коронавирусом. Подробнее этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: Известия