Новые возможности для бизнеса в кризис: истории владимирских предпринимателей

Вынужденные каникулы в связи с пандемией коронавируса затронули все сферы бизнеса. Особенно пострадали те предприниматели, чей бизнес изначально был привязан к офлайн, а торговля и услуги в онлайне были дополнением. Чтобы остаться на плаву, многие из них открыли новые направления деятельности. Мы узнали у руководителей таких компаний владимирского региона, как они работают в сегодняшней непростой ситуации.

В канун Дня Предпринимателя делитесь и своими историями вдохновляющего бизнеса с хэштегом #бизнес2020 и принимайте участие в серии бесплатных вебинаров от экспертов рынка. Ознакомиться с полной программой семинаров от Сбербанка и зарегистрироваться для участия можно на сайте: http://sberbusiness2020.tilda.ws/

Карташов Сергей Валентинович, владелец комплекса «VANIA»:

Основной бизнес: гостиничный бизнес, организация общественного питания http://vaniarestoran.ru/ https://vaniahotel.ru/ https://allovania.ru/

Новое направление: доставка готовых блюд, новая точка продажи https://www.instagram.com/vania_bistro/

— С 2010 года наш комплекс «VANIA» – это отель «VANIA Rooms Hotel» и ресторан «VANIA Restaurant Bar&Veranda». Гости отеля — преимущественно индивидуальные туристы из ЦФО, они же и клиенты ресторана «VANIA». Мы планомерно расширяем количество номеров в отеле, и этот год не стал исключением — в январе начали ремонт, но на данный момент он приостановлен в связи с пандемией.

Чтобы сохранить команду и не останавливать бизнес-деятельность в апреле начали с того, что переориентировали ресторан «VANIA» на доставку «Allo VANIA». Для поддержки своего бизнеса произвели реструктуризацию нашего действующего кредита в Сбербанке. Вложения в проект были достаточно существенными, но так как ресторан до пандемии не работал в данном формате, а большинство пользователей этой услуги, судя по аналитике экспертов, пользовались уже знакомыми сервисами, результат оказался не таким эффективным, как планировалось.

Тогда возник проект небольшого магазина «VANIA Bistro». Это точка продаж мяса, рыбы для гриля и шашлыка, готовых блюд из различных видов мяса и рыбы и необходимых принадлежностей для барбекю. Весь ассортимент продукции исключительно от нашего шеф-повара из Швеции. Работая чуть больше, чем полмесяца, мы уже приобрели постоянных покупателей. Для комфортного функционирования «VANIA Bistro» мы воспользовались пакетом услуг от Сбербанка по кассовому и эквайринговому оборудованию.

Совет коллегам — предпринимателям в текущей ситуации только один – никогда не падать духом. Кризис – это всегда время возможностей!

Климина Юлия Юрьевна, индивидуальный предприниматель, компания «Печати5»:

Основной бизнес: изготовление печатей и штампов, регистрация бизнеса https://vla.pechati5.ru/

Новое направление: дистанционная регистрация бизнеса https://xn--33-9kcqjf0beikr.xn--p1ai/registracziya-yur.-licz/

-Наша компания существует с 2017 года. Самое сложное при становлении бизнеса для меня было преодоление боязни конкуренции, подбор команды и определение новых направлений для развития. Мы оказываем широкий спектр услуг, стараемся организовать процесс так, чтобы от момента регистрации бизнеса до его запуска клиент смог получить большинство услуг у нас: зарегистрировать ИП или ООО, заказать электронную подпись, сделать печать организации и осуществить изготовление полиграфической продукции. Наши основные клиенты — это представители малого бизнеса, либо производственные компании города Владимира.

Учитывая трудности, с которыми сейчас столкнулся малый бизнес, сокращение доходов у граждан, мной было принято решение сделать полностью бесплатной регистрацию ИП и ООО через нашу компанию. Большинство заказов наша компания стала принимать и согласовывать онлайн, а благодаря нашему большому опыту на рынке услуг, и технологичным сервисам Сбербанка, процесс регистрации ИП «под ключ» занимает всего 40 минут. Для безналичных расчетов с контрагентами и приема электронных платежей через терминалы и интернет у нас открыт расчетный счет в Сбербанке, а также установлено оборудование для эквайринга. Все операции осуществляются всегда оперативно, без сбоев.

Никогда не понимала тех, кто придерживается девиза «ничего личного — только бизнес». Я считаю, что при таком подходе невозможно построить бизнес, в котором за твоими услугами повторно захотят вернуться клиенты и партнеры. Любое направление, любой наш клиент – это для меня «личное», и именно такая позиция способствует тому, что нашу компанию советуют другим, нам удается расширяться и осваивать новые направления.

Спренченат Анатолий Ильич, директор ООО «Автопилот»:

Основной бизнес: производство и продажа автомобильных чехлов https://avtopilot1.ru/

Новое направление: розничная онлайн-торговля, пошив медицинских масок

— Наша компания на рынке услуг уже 21 год. Компания «Автопилот» производит и реализует авточехлы для машин, осуществляет услуги по их установке. Производство находится во Владимирской области и Москве. Продукцию компании можно приобрести во многих городах России, странах ближнего зарубежья и Евросоюза у наших партнёров – авто-дилеров и на интернет — площадках. «Делаем с любовью — продаем с гордостью» — эта фраза является нашим лозунгом.

В процессе развития бизнеса основными сложностями для нас были доведение концепции товара до покупателя, подбор и обучение сотрудников, становление их как профессионалов, любящих свое дело. В нашей компании, которая не раз становилась золотым лауреатом международных выставок, работают более двухсот человек, у нас собственное конструкторское бюро, профессиональные модельеры-конструкторы. Конечно, экономические и финансовые кризисы — это всегда испытание для бизнеса. И я горжусь тем, что в такие непростые периоды нам удалось сохранить весь штат без потери работниками дохода.

Сыграв на опережение, мы ещё до объявления нерабочих выходных дней перевели часть сотрудников на удалённую работу, оказав им помощь в оснащении домашних рабочих мест. Производство же оборудовали в соответствии со всеми санитарными нормами. Перешли на бесконтактную доставку товаров.

Отметив дефицит медицинских масок, мы начали их производство. На текущий момент мы изготовили 124 тыс. масок, и оказали безвозмездную помощь местным жителям, администрациям города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района, а также ГИБДД и полиции.

Для поддержки бизнеса мы подали заявку в Сбербанк для получения кредита на выплату заработной платы сотрудникам. На протяжении многих лет Сбербанк — наш надёжный партнёр, мы являемся участниками зарплатного проекта. Сбербанк активно развивает свои дистанционные сервисы. Хочется отметить удобство онлайн – приложения Сбербанк Бизнес Онлайн. В планах на будущее — освоение системы электронной торговли Sberbank Markets, которая позволяет заключать сделки на финансовых рынках в режиме онлайн.

Коллегам – предпринимателям хочу посоветовать в первую очередь пересмотреть текущие расходы с целью оптимизации. Идти в ногу со временем, по возможности переводить бизнес в онлайн. А в будущем сформировать стабилизационный фонд, чтобы никакие кризисы не были страшны. Ну и конечно, учиться находить положительные моменты даже в текущей экономической ситуации и продолжать идти вперёд.

Демин Денис Вячеславович, индивидуальный предприниматель, компания «Тайган»:

Основной бизнес: швейное производство https://tayganspec.ru/

Новое направление: пошив медицинских масок

-Наша компания была образована в 2008 году. Мы занимаемся производством огромного ассортимента одежды для охоты, рыбалки и активного отдыха под брендом «Тайган». Мы работаем для людей с активной жизненной позицией, жизнерадостных, увлеченных и творческих. Мы считаем, что каждый профессионал своего дела заслуживает самого лучшего гардероба: удобного, красивого и качественного. Новые разработки от нашей компании позволяют, с одной стороны, сокращать затраты на изготовление высококачественного материала, и вместе с тем получать максимальный комфорт и удобство от произведенной продукции.

В ходе становления бизнеса сложностей было много. Поиск помещения для производства, его организация, поиск, подбор и обучение квалифицированных специалистов. Но благодаря сплоченности руководящего состава все эти трудности были преодолены, предприятие начало выпускать одежду, была налажена организация продаж в регионах и даже за пределами нашей страны.

С момента введения режима повышенной готовности и самоизоляции мы были вынуждены остановить производство. Но мы вышли из ситуации и начали пошив медицинских и трикотажных масок, организовали процесс их массовой реализации. В свою очередь, я, как руководитель компании, оказываю благотворительную помощь в виде поставок медицинских масок больнице в г. Карабаново, которая была перепрофилирована под инфекционный госпиталь для больных Covid-19.

Наша организация пользуется зарплатным проектом от Сбербанка, а также сервисами торгового эквайринга, страхования бизнеса. Также через Сбербанк в поддержку своего бизнеса планируем подать заявку на кредитование под 2% годовых с господдержкой.

Хотел бы дать один хороший совет. В любой ситуации необходимо оставаться человеком и помогать другим людям.

Пешукова Анастасия Алексеевна, финансовый директор ООО «Меркато»:

Основной бизнес: розничная торговля мебелью http://www.zov33.ru/

Новое направление: онлайн-продажи

— ООО «Меркато» на рынке уже 13 лет, мы оказываем полный спектр услуг, связанный с проектированием кухонной мебели, а также подборкой техники и расходных материалов для нее, занимаемся поставкой и установкой. С 2007 года компания является официальным дилером крупнейшей мебельной фабрики Белоруссии «ЗОВ-ЛенЕвромебель».

В процессе развития бизнеса сложностей было много и сейчас они есть, т.к. большинство наших договоров заключены в иностранной валюте. Работа с крупными зарубежными поставщиками напрямую дает нам возможность получать новинки, участвовать в международных выставках и обучающих программах, но нестабильность курса часто приводит к финансовым потерям. Как правило, нам помогает сформированный стабилизационный фонд, но снижение спроса все же отмечается. Надеемся на стабилизацию и развитие рынка. Для поддержки своего бизнеса в текущей период мы оформляем в Сбербанке кредит на выплату заработной платы сотрудникам нашей организации.

Общение с клиентами в онлайн, на которое большинство компаний вынуждены сейчас перейти, для нас не в новинку, как и взаимодействие в социальных сетях, но мы относимся к сегменту, где продать товар через интернет сложно по ряду причин. Для заказа мебели под размер требуется точный замер и расчет, выбор цвета, оттенков и текстур является важным. И так как средний чек покупки довольно большой, не каждый решается заказать по картинке. Но нам помогает наша хорошая репутация, пожалуй, даже больше, чем реклама. Клиенты приходят к нам по рекомендации друзей. Мы расширили свой ассортимент и ввели дополнительные услуги, а также запустили бесплатную доставку по Владимирской и Московской областям.

Коллегам – предпринимателям пожелаю не переставать искать свои сильные стороны. Смотреть на крупных конкурентов и учиться. Расширять спектр услуг. Больше вкладывать в сотрудников, ведь именно они лицо компании, с ними взаимодействуют наши покупатели.