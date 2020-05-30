Новые управленцы могут возглавить больницы Струнино и Карабаново после скандала

В «Белом доме» обсудили проблемы оказания медпомощи в районах Владимирской области во время пандемии, а именно — в городах Карабаново и Струнино, а также поселке Балакирево. Вице-губернатор Сергей Шевченко пригласил на встречу депутата Законодательного Собрания Наталью Пронину, которая курирует здравоохранение Александровского района. «Призыв» неоднократно озвучивал её точку зрения и по нехватке СИЗов для медиков Карабаново, и по массовому увольнению в Струнино. По словам депутата, причина проблем кроется в отсутствии грамотных руководителей на местах. Вот и сейчас во время пандемии не все сотрудники «скорой помощи» там получили положенные выплаты.

— По мнению Натальи Прониной, объединение несколько лет назад балакиревского, карабановского и струнинского медучреждений под крылом Александровской районной больницы, проведённое в рамках оптимизации системы здравоохранения, послужило отправной точкой для возникновения сложностей в управлении ими. Исправлению ситуации, по мнению депутата, может послужить назначение в Карабаново и Струнино руководителей – заместителей главного врача, работающих на местах, — сообщает пресс-служба областной администрации.

Оптимизация сказалась на качестве оказания медицинской помощи.

На данный момент медицинская помощь населению Струнино оказывается во взрослой поликлинике, в отделении «скорой». А детей принимают в Александровской районной больнице. Здесь же ведется экстренная госпитализация всех пациентов. Тем временем все стационарные отделения Струнино закрыты по распоряжению Роспотребнадзора до улучшения эпидситуации. Больше 20 медиков уволились. Причем, по их словам, под давлением руководства. Сейчас в медучреждении остро ощущается нехватка участковых врачей. В штате Струнинской больницы остались 65 человек. После снятия ограничительных мер число сотрудников должно увеличиться до 90.

— Сотрудники, задействованные в других подразделениях, по окончании пандемии вернутся на свои постоянные рабочие места. Пожелавшие уволиться по собственному желанию в предшествующий период могут вернуться после прохождения предварительного медицинского осмотра. Вакансии, образовавшиеся после ухода специалистов на пенсию по возрасту, заполняются врачами и медицинскими сестрами молодого поколения. В этой работе активно участвуют Центр привлечения медицинских кадров Владимирской области и Александровский медицинский колледж, — пояснили «Призыву» в департаменте здравоохранения.

На встрече в «Белом доме» Наталья Пронина также затронула вопрос организации работы офтальмологического и психиатрического отделений в Струнино, порядка использования компьютерного томографа, ремонта либо строительства новой поликлиники. Все перечисленные вопросы Сергей Шевченко взял на контроль и уже дал соответствующие поручения по каждому из них.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу 11 беременных женщин заразились коронавирусом в областном роддоме.

Татьяна Данилова

Фото пресс-службы администрации Владимирской области