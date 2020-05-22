Новые сервисы Сбербанка поддержали стабильность рынка жилья

«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Эта пословица, в какой-то мере, применима к ситуации, наблюдающейся сейчас на строительном рынке и в сфере жилищного кредитования. Новые условия работы ускорили и расширили процесс взаимодействия застройщиков и финансово-кредитных организаций, в частности, Сбербанка. Появились новые сервисы, новые предложения, вследствие чего строительный рынок с довольно неплохими результатами выходит из ограничительного режима.

Во Владимирской области спрос на недвижимость три последних месяца, когда, собственно, и вводился режим ограничений, растёт. Безусловно, это было бы невозможно, если бы Сбербанк (обеспечивающий до 80% всего ипотечного кредитования в регионе) и застройщики не прибегли к сервисам, позволяющим дистанционно оформлять и получать кредиты, выбирать, покупать и регистрировать жильё. Причём всё это очень оперативно. Процесс получения кредита занимает минуты, регистрации сделок — несколько часов. То есть от того момента, когда человек решился на покупку, до того мгновения, как он стал владельцем своей квартиры или дома, проходит от силы день-два.

— Рынок недвижимости работает чётко, когда все организации — банковские, строительные, контролирующие, регистрационные — работают в единой системе, слаженно и оперативно, — сказал на онлайн-конференции с застройщиками и журналистами управляющий владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин. — Сейчас мы как раз это наблюдаем.

Популярность онлайн-сервисов при покупке жилья обусловлена ещё и тем, что изменился портрет покупателей недвижимости: это относительно молодые люди, ориентирующиеся в современных технологиях.

Ещё один фактор популярности новых технологий на рынке недвижимости – это, конечно, то, что в общей своей массе меняются сами покупатели. Развитие сервисов совпало и с изменением потребительской среды — она расширилась, помолодела. Разные виды господдержки и широкий спектр кредитных предложений способствуют тому, что в неё начали входить те люди, для которых раньше покупка квартиры была довольно призрачной мечтой.

Если большая часть заемщиков были в основном люди 27-40 лет, а молодые семьи, как правило, имели не более одного ребёнка, то сейчас, по словам Андрея Черкашина, сформировались несколько типов клиентов. Это молодые семьи, обзаведшиеся вторым и последующими детьми (при покупке новой недвижимости они нередко используют средства от продажи предыдущей). Это люди разных возрастов, приобретающие жилье для переезда в город из районов. А также молодые люди 20-23 года, уже готовые приобрести свое первое самостоятельное, отдельное от родителей жилье.

— Такой разнообразный портрет заемщика говорит о том, что ипотека в целом стала доступнее, и население, особенно молодое, чувствует себя увереннее в современных условиях, — считает управляющий владимирским отделением ПАО Сбербанк.

Расширение доступности кредитов, а также те программы, которые Сбербанк реализует совместно с застройщиками, стимулируют строительный рынок Владимирской области. Для многих крупных строительных фирм участие крупнейшего финансово-кредитного учреждения страны стало значимой частью бизнеса, напрямую влияющей на результат.

— Сегодня больше половины жилья мы реализуем с участием ипотечного кредитования. Большинство покупателей кредитуются в Сбербанке, — сообщил исполнительный директор Группы компаний «ИГРОТЕК» Михаил Сахаров.

— Сбербанк – надёжный партнёр, и в значительной степени нам удалось сохранить объёмы возводимого жилья за счёт совместных программ с банком, — добавил директор ООО «Региональная строительная компания» проект ЖК «Содышка» Илья Львов.

Итак, новые сервисы предлагает Сбербанк для покупателей. Давайте посмотрим!

«Электронная регистрация» (СЭР)

Используя этот сервис, покупатель получает скидку к процентной ставке кредита. Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка.

— Проведение сделок с недвижимостью в офисах Сбербанка на сегодняшний момент является самым безопасным и удобным за счет сервиса «Электронная регистрация». Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности, — пояснил Андрей Черкашин.

Спрос на эту услугу с начала всеобщей самоизоляции вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки.

Выбор «Электронной регистрации» обеспечивает скидку на ипотеку для сделок, зарегистрированных в электронном виде:

— минус 0,3% если объект подобран на Дом клик

— минус 0,4% если молодая семья

— минус 1% если оформлено страхование жизни

Преимущества СЭР

Регистрация права собственности за один визит вместо четырёх

Сопровождение сделки персональным менеджером

Контроль регистрации сделки в Росреестра и быстрое исправление замечаний

Возможность проводить межрегиональные сделки

Безопасность сделки

Скорость оформления – всего за 60 минут при оформлении квартиры в новостройке.

Что входит в сервис

Всем участникам сделки выпускается УКЭП

Оплачивается госпошлина

Формируется пакет документов

Отправка его в РР

Взаимодействие с РР

Документов по итогам сделки поступаю клиенту на эл почту

Оперативное оповещение клиентов в случае приостановления сделки

Ограничения

Участники только физические лица.

Не проводится по нотариальным сделкам, военной ипотеке

Участниками не могут быть несовершеннолетние дети

Электронная регистрация используется как для ипотечных сделок, так и при покупке за наличный расчет. Благодаря данной услуге время регистрации договора купли-продажи и договора долевого участия сокращается в 6–10 раз. Если раньше процесс занимал до месяца, то теперь покупатель получает на почту выписку из ЕГРН о переходе права собственности уже через 1 день после подачи документов. Клиенту больше не нужно посещать Росреестр: вся регистрация проходит удаленно.

Условия аналогичны условиям регистрации договоров долевого участия и прописаны в договорах и дополнительных соглашениях между застройщиком и ООО «Центр Недвижимости от Сбербанка».

После регистрации сделки (регистрация проходит в течение суток) все участники получают на почту или в личный кабинет ДомКлик зарегистрированные документы на объект недвижимости, а продавец получает деньги за квартиру на свой счет. Никаких лишних визитов в Банк, офисы Росреестра и МФЦ. Всё очень быстро и удобно.

Кроме возможности совершить ипотечную сделку с использованием сервиса электронной регистрации, Сбербанк продолжает проводить в своих центрах ипотечного кредитования сделки за наличный расчет, а также сделки между разными городами.

Выездная ипотека

Этот новый сервис подходит для тех, кто изолировался дома, но не может ждать, когда уйдёт вирус, не готов отказаться от покупки квартиры в условиях пандемии.

Что это даёт

Клиент покупает квартиру не выходя из дома

Банк удаленно подготовит и согласует сделку

Сам приедет домой к клиенту для подписания документов

Как это работает

Клиент подаёт заявку по продукту «Приобретение строящегося жилья» и по ней одобрен Объект недвижимости. Далее специалисты фабрики проверяют наличие заключённого с застройщиком Договора по СЭР и наличие в ДДУ расчетов через СБР, уточняют у клиента наличие СБОЛ, уточняют у застройщика и клиента возможность выездного подписания КД.

Услуга выездной сделки бесплатная.

Адрес подписания документов, согласовывает дату и время сделки. Это должен быть рабочий день и время должно быть не ранее чем два часа после открытия ЦИК и не позднее чем за три часа до его закрытия. Сотрудник выезжает к клиенту с соблюдением всех санитарно- эпидемических мер. Проверяет у клиента паспорт, передаёт клиенту на подписание кредитные документы, клиент фотографирует себя и паспорт и подгружает их в личный кабинет Дом Клик.

Сервис безопасных расчетов – СБР

Преимущества

Быстро (10 минут)

Безопасно (деньги хранятся на специальном счете до момента регистрации сделки в РР)

После подписания кредитной документации в офисе Банка и отправки документов на регистрацию в РР,

Денежные средства находятся на блокированном счете в банке и перечисляются продавцу только после получения информации из РР о регистрации сделки.

Дом Клик

ДомКлик — сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оформления ипотеки Сбербанка. Сервис позволяет получить онлайн-одобрение ипотеки и объекта недвижимости и провести сделки купли-продажи недвижимости за один визит в офис банка. 162 000 уникальных объявлений по Волго-Вятскому банку ПАО Сбербанк на Дом клик (с дисконтом 0,3% по ипотеке).

После подачи заявки на ипотеку на ДомКлик или в отделении Сбербанка клиент может заполнить форму подбора, указав необходимые пожелания, и получить в чате персональные предложения от застройщиков. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику и забронировать квартиру со скидкой. Все действия совершаются онлайн, не выходя из дома, что особенно актуально в условиях самоизоляции. Для покупателя — это скидка в 1% и подбор наиболее релевантных вариантов по его заявке.

20 мая 2020 Сбербанк запустил инструмент «Цифровой профиль», который позволяет клиентам, при оформлении ипотеки сократить время на предоставление документов в бумажном виде, загрузив свои данные с Портала Госуслуг. В настоящий момент сервис доступен для пользователей веб-версии «ДомКлик».

Для клиента процесс похож на популярную функцию «Войти через социальную сеть/поисковую систему». Это позволит клиенту не предоставлять в банк часть бумажных документов, а банк получит подтвержденные данные из Государственных органов. На первом этапе сервис станет доступен пользователям «ДомКлик» — онлайн-площадки Сбербанка по выбору и приобретению жилья.

«Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госорганов сведений о гражданах и юрлицах, обеспечивает их идентификацию и безопасный обмен подтвержденными данными. Инструмент интегрирован с Порталом государственных услуг РФ.

Подбор новостройки

Специальные скидки от Застройщиков от 1% от стоимости квартиры на Дом клик — с 1 июня. После подачи заявки на ипотеку на ДомКлик или в отделении Сбербанка клиент может заполнить форму подбора, указав необходимые пожелания, и получить в чате персональные предложения от застройщиков.

Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику и забронировать квартиру со скидкой. Все действия совершаются онлайн, не выходя из дома, что особенно актуально в условиях самоизоляции. Для покупателя – это скидка в 1% и подбор наиболее релевантных вариантов по его заявке.