Новые 3D-цветники создадут на магистралях Владимира

Во Владимире в этом году появится еще больше объемных клумб. 3D-инсталляции сегодня в моде, поэтому городские озеленители стараются изо всех сил. Благо фантазию дизайнеров никто не сдерживает. На улице Мира появятся бабочки, на Лыбедской магистрали – лебеди, на площади у ДК молодежи – палитра с кистями и красками. Не забудут и про уже полюбившиеся горожанам композиции: ослик на проспекте Строителей, лебеди на Мира, рыбки на Гагарина, корабль – на Ерофеевском спуске. Большая часть рассады для этих цветников выращивается в муниципальной теплице.



— 70% саженцев привозится на цветники из муниципальной теплицы. Выращивают георгины, бегонии, сальвию, петунию, тагетес, цинерарию, колеус, цинии, бархатцы. Теплица работает с 2018 года. И каждый год объемы посадок увеличиваются. Это делается для экономии бюджетных средств на поставках подрядчиков, — говорит замначальника управления по связям с общественностью и СМИ Игорь Ефремов.

Герб Владимира – льва – уже создают на склонах на улице Добросельской.

В этом сезоне сделают порядка 40 цветников площадью около 7,5 тысячи квадратных метров, высадят в открытый грунт более 370 тысяч цветов и декоративных растений более чем 60 видов.



К устройству цветников МКУ «Благоустройство» начинает готовиться еще зимой: дизайнеры, агрономы, мастера разрабатывают проекты озеленения, готовят эскизы, обсуждают подбор цветов для композиций, составляют задания для муниципальной теплицы на выращивание цветочной рассады. Специалисты подбирают для каждого объекта свой набор цветов, исходя из тематической специфики площади, улицы или сквера, а также с учетом природных особенностей: затененности, свойств почвы и множества других факторов.



Озеленителям приходится частенько подсаживать на готовые клумбы новые цветы. Мастер участка МКУ «Благоустройство» Елена Лебедева сетует, что недобросовестные горожане уносят рассаду в свои огороды во дворе домов. А то и вовсе вырывают с корнем и тут же бросают на тротуаре.



Как «Призыв» сообщал ранее, на Театральной площади начался новый этап благоустройства. Вместо клумбы, которую пришлось убрать из-за строительства фонтана, появятся вазоны с многолетними туями и можжевельником.

Анна Тумановская

Фото Петра Соколова